Bé gái sơ sinh sống sót trong bồn chứa nước nhà vệ sinh

Thái LanMột bé sơ sinh được tìm thấy còn sống bên trong bồn chứa nước của nhà vệ sinh tại Bangkok, sau khi tiếng khóc của em được một nhân viên dọn dẹp nghe thấy.

Vụ việc xảy ra hôm 15/11, tại một tòa nhà văn phòng ở quận Lat Krabang, thành phố Bangkok, The Bangkok Post nói. Một nhân viên vệ sinh đang làm việc tại tầng ba của tòa nhà đã nghe thấy tiếng trẻ sơ sinh khóc. Khi vào nhà vệ sinh, người này nhấc nắp bồn chứa nước và phát hiện một em bé. Bên trong, mực nước khi đó chỉ còn một nửa.

Nhân viên y tế vệ sinh và sơ cứu cho bé gái sau khi được tìm thấy. Ảnh: Viral Press

Do ngâm nước lâu, da tay bé đã nhợt nhạt và nhăn nheo, dây rốn dường như vừa được cắt. Cảnh sát và nhân viên y tế lập tức có mặt đưa nạn nhân đến Bệnh viện Sirindhorn. Ban đầu, giới chức đánh giá tình trạng của bé là "nguy kịch". Tuy nhiên, sau khi được chăm sóc y tế, các bác sĩ xác nhận sức khỏe em ổn định, không có chấn thương nghiêm trọng và cân nặng khoảng 2,7 kg. Hình ảnh mới nhất cho thấy bé gái nằm ngoan trong nôi bệnh viện, được quấn khăn trắng ấm áp.

Đại úy Kritsada Saikhong, đại diện Sở Cảnh sát Lat Krabang, cho biết bé gái mới sinh chưa đầy 24 giờ và bị bỏ rơi ngay sau khi chào đời. Hiện chưa có dấu hiệu nào về tung tích người mẹ tại hiện trường.

"Chúng tôi đang rà soát toàn bộ camera an ninh để xác định danh tính những người ra vào tòa nhà và khu vực nhà vệ sinh vào thời điểm xảy ra vụ việc", đại úy Saikhong nói và khẳng định sẽ truy tìm người đã bỏ rơi đứa trẻ.

Theo Điều 306 Bộ luật Hình sự Thái Lan, người phạm tội bỏ rơi trẻ em dưới 9 tuổi có thể đối mặt án phạt 3 năm tù, phạt tiền tới 6.000 baht (khoảng 4,7 triệu đồng) hoặc cả hai hình phạt.

Năm 2013, một vụ việc tương tự từng gây chấn động Trung Quốc khi người mẹ trẻ xả con trai sơ sinh xuống bồn cầu. Đội cứu hộ phải cưa đường ống nước thải để giải cứu em bé (được gọi là "Em bé số 59"). Đứa trẻ sống sót thần kỳ dù nhịp tim yếu và chịu nhiều vết xước. Người mẹ sau đó thú nhận hành vi sau khi cảnh sát tìm thấy đồ chơi và giấy vệ sinh dính máu tại căn hộ.

Bình Minh (Theo The Bangkok Post, People)