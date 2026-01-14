Bé gái sập bẫy của 3 thiếu niên

Đà NẵngBa thiếu niên rủ bé gái 15 tuổi đến phòng trọ, sau đó dùng cây chỉa và rựa đe dọa, thực hiện hành vi đồi bại.

Ngày 13/1, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Đà Nẵng đã tạm giữ hình sự Nguyễn Hào Gia, 14 tuổi; Phạm Gia Khiêm và Nguyễn Lê Tân, 15 tuổi, để điều tra hành vi Hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Theo điều tra, chiều hai hôm trước, 3 thiếu niên gọi điện rủ bé gái đến phòng trọ của Tân tại xã Duy Nghĩa, TP Đà Nẵng, với mục đích quan hệ tình dục. Khi nạn nhân đến, Gia dụ dỗ vào phòng ngủ để xâm hại, hai người còn lại ở phòng khách. Khi cô bé chống cự, Gia đã đe dọa, đồng thời gọi Khiêm trợ giúp.

Khiêm lấy một cây chỉa và một cây rựa (dụng cụ phát cành, chặt cây), đập mạnh xuống nệm nhằm uy hiếp tinh thần nạn nhân. Sau đó, ba thiếu niên ép buộc bé gái quan hệ tình dục.

Mẹ nạn nhân sau khi biết chuyện đã trình báo công an.

Ngọc Trường