Trung QuốcChiếc xe buýt chạy vào ngã tư với một bé gái treo lộn ngược phía cửa sổ phía sau, và một người đi xe máy vội lao tới đỡ.

Bé gái rơi ra ngoài cửa sổ xe buýt đang chạy Video: Weibo

Khoảng 18h ngày 11/3 tại một ngã tư ở Trương Gia Giới, tỉnh Hồ Nam, chiếc xe buýt chở học sinh gây chú ý với một bé gái rơi ra khỏi cửa sổ phía sau. Cô bé treo ngược người với hai chân dường như được một người bạn trong xe giữ lại.

Đúng lúc đó, một người đàn ông đi xe máy điện cùng chiều phía sau chạy tới, bỏ vội chiếc xe và lao tới đỡ đứa trẻ, đẩy vào bên trong. May mắn không có va chạm hay thương tích nào xảy ra. Sau đó, người đàn ông cũng nhanh chóng rời đi.

Người đàn ông được ví như một người hùng, và sau đó được xác định là Wu Shengze, một cảnh sát đang trên đường về nhà. Khi đó, Wu chạy phía sau và phát hiện ra tình huống nguy hiểm, hét lớn "Dừng xe buýt lại!" và lao tới.

Tình huống trên lập tức khiến nhiều người lên tiếng về việc chở trẻ em trên xe, đặc biệt với xe buýt trường học. Việc các em có thể tự mở cửa sổ hoàn toàn có thể dẫn đến những nguy cơ tiềm ẩn về an toàn, khi trẻ chưa đủ ý thức về việc bảo vệ chính mình khỏi những nguy hiểm.

Mỹ Anh (theo Sohu)