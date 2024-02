Bé gái ngã vào bếp lửa bỏng toàn thân

Quảng NinhBé gái 3 tuổi chơi gần bếp, không may ngã vào lửa bị bỏng từ cổ, ngực, lưng, bụng, tay, đùi.

Ngày 16/2, bác sĩ Trịnh Trương Tuyên, Trưởng Khoa Ngoại và Chuyên khoa, Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng Ninh, cho biết bé bị bỏng độ II, III ở 17% diện tích cơ thể, vết bỏng sâu rộng, trợt da. Các bác sĩ làm sạch vết thương, bù dịch, giảm đau, chống sốc, cắt lọc các tổ chức da hoại tử do trợt.

Theo bác sĩ Tuyên, bé may mắn được cấp cứu kịp thời song tổn thương trên cơ thể và tinh thần sẽ còn đeo bám và ám ảnh lâu dài. Trẻ tiếp tục được theo dõi và điều trị lâu dài để xử lý sẹo co kéo và tổn thương khác do bỏng.

Bác sĩ khuyến cáo người thân đảm bảo môi trường sống an toàn cho trẻ, luôn chú ý giám sát trẻ. Các vật dụng dễ gây bỏng như phích nước sôi, cốc nước nóng, thức ăn mới nấu, bàn là đang nóng, bật lửa... nên để ngoài tầm tay trẻ.

Tai nạn bỏng không chỉ gây đau đớn, ảnh hưởng đến thẩm mỹ, tâm lý của trẻ mà còn có thể dẫn đến tử vong nếu không được điều trị kịp thời và đúng cách.

Khi trẻ bị bỏng, bố mẹ cần đưa vùng bỏng vào dưới vòi nước hoặc chậu nước mát và sạch để giảm nhiệt độ bỏng, giảm đau, giảm phù nề, viêm nhiễm, giảm độ sâu của vết thương, hạn chế tổn thương lan rộng.

Tuyệt đối không dùng nước đá lạnh để làm mát vùng bỏng. Không áp dụng các biện pháp truyền miệng như phun rượu, bôi kem đánh răng, lòng trắng trứng lên vết bỏng để tránh làm gia tăng tổn thương. Sau đó, nhanh chóng đưa nạn nhân đến cơ sở y tế.

Trẻ bị bỏng do hóa chất, điện giật, khu vực bị đốt cháy có màu trắng, vết bỏng ở mặt, bàn tay, bàn chân, bộ phận sinh dục hoặc khớp, vết bỏng bao phủ 10% cơ thể trở lên, cần đưa đến cơ sở y tế chuyên khoa bỏng sớm để được chăm sóc vết thương và điều trị đúng cách.

Thùy An