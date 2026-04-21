Bé gái lớp 2 bị bạn nam đánh bầm tím người

Hà TĩnhBé gái lớp 2 bị bạn nam đánh bầm tím lưng và tay, vì "hứa cho kẹo nhưng không giữ lời".

Ngày 21/4, lãnh đạo trường Tiểu học Hà Tông Mục cho biết sự việc xảy ra vào 16h hôm qua.

Thời điểm đó, chỉ có hai em ở trong lớp, cô giáo không có tiết dạy nên nghỉ ở nhà. Nam sinh dùng thước nhựa dẻo đánh vào người và tay bạn, gây bầm tím. Nguyên nhân ban đầu được xác định do bé gái "hứa cho kẹo nhưng không giữ lời".

Phát hiện sự việc, thầy cô và người nhà đưa bé gái đến cơ sở y tế chụp chiếu, bác sĩ kết luận em bị thương ngoài da. Trường và phụ huynh đã họp, bàn về phương án chăm sóc sức khỏe cho nữ sinh.

Còn theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, học sinh vi phạm kỷ luật trong trường tiểu học bị nhắc nhở hoặc yêu cầu xin lỗi bạn.

Cơ thể bé gái bị nhiều vết bầm tím do bị bạn nam cùng lớp đánh. Ảnh: Ngọc Thảo

Trường Tiểu học Hà Tông Mục đóng tại xã Tùng Lộc (trước đây thuộc huyện Can Lộc), quy mô khoảng 26 lớp với hơn 700 học sinh.

Đức Hùng