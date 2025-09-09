Bé gái ghép tủy thành công từ người mẹ bất đồng nhóm máu

TP HuếBé gái 6 tuổi ở Bắc Ninh mắc bệnh tan máu bẩm sinh, được ghép tủy lấy từ người mẹ bất đồng nhóm máu và là ca ghép tủy thalassemia đầu tiên Việt Nam.

Chiều 8/9, bé gái được Bệnh viện Trung ương Huế cho ra viện sau gần một tháng ghép tủy.

Bệnh nhi 6 tuổi xuất viện sau ghép tủy. Ảnh: Lan Hương

Từ lúc 6 tháng tuổi bé được chẩn đoán mắc bệnh Beta- Thalassemia (tan máu bẩm sinh), phải nhập viện truyền máu hàng tháng. Cháu đã điều trị thuốc thải sắt từ năm 3 tuổi.

Kết quả chụp MRI gan cho thấy hiện tượng ứ sắt trung bình ở gan. Kết quả kiểm tra HLA, cháu phù hợp HLA 11/12 với mẹ ruột. Các bác sĩ Bệnh viện Trung ương Huế và chuyên gia đến từ Italy quyết định lấy tủy của mẹ ghép cho bé.

Trong quá trình ghép, bệnh nhi bị biến chứng nhiễm trùng, xuất huyết bàng quang và tổn thương nhẹ ở da. Sau ghép, bé dần chuyển biến tốt, các dòng tiểu cầu và bạch cầu hạt phục hồi vào ngày thứ 20 và 24. Sau 28 ngày ghép, bệnh nhi được xuất viện.

"Đây là một ca ghép đặc biệt bởi cháu bé có nhóm máu A và mẹ nhóm máu AB, là ca ghép tủy thalassemia đầu tiên ở Việt Nam với nguồn tủy lấy từ mẹ", đại diện Bệnh viện Trung ương Huế cho hay. Theo di truyền, 20% anh chị em trong gia đình có sự phù hợp HLA. Tuy nhiên, chỉ 5% trường hợp con cái trùng hợp HLA với ba hoặc mẹ. Đối với trường hợp ghép tủy Thalassemia với người hiến từ ba mẹ, bác sĩ sẽ sử dụng phác đồ điều kiện hóa khác so với nguồn tủy lấy từ anh chị em.

Thalassemia là bệnh lý huyết học di truyền phổ biến, mỗi năm có khoảng 2.000-2.500 trẻ Việt Nam được chẩn đoán mắc thể nặng. Bệnh nhi phải điều trị suốt đời bằng truyền máu và thải sắt, để lại nhiều biến chứng trên tim, gan, thận, nội tiết, xương và sự phát triển thể chất, tinh thần. Cuộc sống của trẻ gắn liền với bệnh viện, trở thành gánh nặng cho gia đình và xã hội.

Võ Thạnh