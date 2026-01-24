Bé gái có tử cung đôi do bất thường sinh dục

Bé gái 13 tuổi rong kinh kéo dài, bác sĩ phát hiện nhiều bất thường ở đường sinh dục như tử cung đôi, thận loạn sản đa nang lạc chỗ, vách ngăn âm đạo.

Ngày 23/1, đại diện Bệnh viện Đa khoa Medlatec cho biết bệnh nhi mắc hội chứng Herlyn - Werner - Wunderlich (HWW), một dị tật bẩm sinh phối hợp ở đường sinh dục và hệ tiết niệu. Bệnh nhi phẫu thuật tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, hiện kinh nguyệt bình thường.

BS. Nguyễn Thị Duyên, chuyên khoa Chẩn đoán hình ảnh, cho hay hội chứng HWW do bất thường phát triển ống trung thận (Wolff) và ống cận trung thận (Muller). Bất thường này gồm tử cung đôi, tắc nghẽn một bên âm đạo, bất sản thận cùng bên. Trường hợp không điển hình có thể bị loạn sản thận đa nang, thận lạc chỗ. Cấu tạo vách ngăn gây tắc nghẽn âm đạo một bên, máu kinh không thể thoát ra ngoài dẫn đến trào ngược. Người bệnh có thể gặp biến chứng như lạc nội mạc tử cung, viêm nhiễm vùng chậu, ảnh hưởng khả năng sinh sản.

Chụp MRI đánh giá chính xác hình thái dị tật tử cung - âm đạo, dị tật hệ tiết niệu kèm theo, cũng như biến chứng lạc nội mạc, viêm dính vùng chậu, hạch chậu... Phương pháp điều trị chính là phẫu thuật cắt vách ngăn âm đạo để giải phóng tắc nghẽn và điều trị biến chứng đi kèm. Bệnh nhân có thể có đời sống tình dục bình thường, thụ thai và mang thai bình thường.

Hội chứng HWW thường không có triệu chứng rõ rệt cho đến khi bắt đầu có kinh nguyệt, thậm chí nhiều năm sau đó. Cần theo dõi sát chu kỳ kinh nguyệt, bé gái nên siêu âm tầm soát từ nhỏ giúp phát hiện sớm các dị tật bẩm sinh. Khi có các dấu hiệu rối loạn kinh nguyệt, dịch âm đạo bất thường, đau bụng kinh tăng dần hoặc sờ thấy khối bất thường vùng bụng dưới, cần đưa trẻ đi khám ngay.

Lê Nga