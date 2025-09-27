Bé gái 'cố thủ' trên khung cửa phòng khám răng vì sợ

Trung QuốcTrong lúc các bác sĩ chuẩn bị điều trị tủy răng, cô bé chạy đi và leo lên khung cửa không chịu xuống vì sợ.

Video ghi lại cảnh một bé gái 7 tuổi leo lên khung cửa và bám chặt ở đó suốt hai phút, mặc cho các nhân viên y tế thuyết phục đang lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc. Tờ Sin Chew Daily hôm 26/9 cho biết sự việc xảy ra cách đó 4 ngày tại một phòng khám nha khoa ở thành phố Diêm Thành, tỉnh Giang Tô, khi các bác sĩ đang chuẩn bị điều trị tủy răng cho bé.

Sợ điều trị răng, bé gái leo lên cửa phòng khám Bé gái leo lên cửa phòng khám không chịu xuống vì sợ điều trị răng. Video: Shanghai Daily

Trong lúc các y tá vỗ về và động viên, cô bé đột nhiên đứng dậy, chạy ra ngoài và leo lên khung cửa. Tình huống bất ngờ khiến các nhân viên y tế dở khóc, dở cười. Mẹ của bé gái cho biết ở nhà con thích trèo lên khung cửa và có tính cách hoạt bát, nghịch ngợm. "Lúc đó tôi đang ở ngoài và chỉ phát hiện ra tình hình khi y tá gọi vào. Tôi không nghĩ chuyện như thế lại xảy ra", người mẹ nói.

Bên dưới đoạn video được chia sẻ trên mạng, nhiều người dùng ngạc nhiên trước sự nhanh nhẹn của bé gái và bình luận: "Cách trốn này thật sáng tạo".

Bé gái leo lên khung cửa phòng khám vì sợ điều trị răng. Ảnh chụp màn hình

Theo các chuyên gia y tế, nỗi sợ nha khoa (dental phobia) là một hội chứng có thật, thường bắt nguồn từ những trải nghiệm tiêu cực trong quá khứ liên quan khám chữa bệnh hoặc cảm giác mất kiểm soát, dẫn đến việc trì hoãn điều trị. Một số người nhạy cảm với cơn đau hơn những người khác, khiến họ lo lắng quá mức về bất kỳ thủ thuật nào có thể gây khó chịu. Việc trốn tránh tạo ra một vòng luẩn quẩn, khiến các vấn đề răng miệng nhỏ trở nên nghiêm trọng, phức tạp và tốn kém hơn.

Để vượt qua, bước quan trọng nhất là hãy thẳng thắn chia sẻ nỗi sợ của bạn với nha sĩ thấu hiểu để cùng tìm ra giải pháp phù hợp. Nha khoa hiện đại với các phương pháp gây tê hiệu quả và kỹ thuật ít xâm lấn có thể giúp quá trình điều trị trở nên nhẹ nhàng hơn.

Bình Minh (Theo Shanghai Daily, Sin Chew Daily)