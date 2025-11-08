Bé gái chào đời với 6 vòng dây rốn quấn cổ

Các bác sĩ Bệnh viện Phụ sản Hà Nội vừa phẫu thuật thành công cho một sản phụ 31 tuổi bị tiền sản giật, cứu sống thai nhi có tới 6 vòng dây rốn quấn quanh cổ, nguy cơ suy thai bất cứ lúc nào.

Bệnh viện thông tin ngày 7/11, bé gái nặng 3,2 kg chào đời khỏe mạnh, sức khỏe người mẹ cũng ổn định. Bác sĩ Nguyễn Thu Thủy, Khoa Sản tự nguyện, người trực tiếp phẫu thuật, cho biết đây là trường hợp hiếm gặp với rủi ro rất cao. Ngay khi em bé được đưa ra khỏi bụng mẹ, êkíp đã phải tỉ mỉ gỡ từng vòng dây rốn.

Trước đó, sản phụ đi siêu âm tại một phòng khám tư và được chẩn đoán thai nhi có ba vòng dây rốn quấn cổ. Tuy nhiên, khi đến Bệnh viện Phụ sản Hà Nội kiểm tra lại, các bác sĩ phát hiện số vòng dây quấn lên đến 6 vòng. Tình trạng này có thể làm giảm nghiêm trọng lưu lượng máu nuôi thai, dẫn đến suy dinh dưỡng hoặc mất tim thai đột ngột. Thêm vào đó, người mẹ mang thai trong tình trạng huyết áp cao và tiền sản giật, càng làm tăng thêm nguy cơ cho cả hai mẹ con.

Theo các chuyên gia, dây rốn là sợi dây kết nối sự sống giữa mẹ và con, dài trung bình 50-60 cm. Hiện tượng dây rốn quấn cổ xảy ra do thai nhi vận động quá nhiều trong bụng mẹ, đặc biệt trong những tháng đầu. Các yếu tố khác như dây rốn dài bất thường, đa ối hoặc đa thai cũng làm gia tăng nguy cơ này.

Thống kê y văn cho thấy, cứ ba trẻ ra đời thì có một bé gặp phải tình trạng dây rốn quấn cổ, nhưng thường chỉ là một hoặc hai vòng. Mặc dù không phải mọi trường hợp đều nguy hiểm, việc dây rốn quấn nhiều vòng hoặc siết chặt có thể gây thiếu oxy, rối loạn nhịp tim thai, đe dọa tính mạng nếu không được phát hiện và can thiệp kịp thời.

Em bé chào đời với 6 vòng dây rốn quấn cổ. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Tình trạng thai nhi có dây rốn quấn cổ có thể được phát hiện khi siêu âm thai, tuy nhiên đây không phải là chỉ định sinh mổ. Thai phụ cần theo dõi chặt chẽ thai nhi. Tình trạng dây rốn quấn cổ thai nhi cũng có thể hết khi em bé có các xoay trở tự tháo quấn.

Tiền sản giật là bệnh lý sản khoa nguy hiểm, thường khởi phát trong bệnh cảnh tăng huyết áp thai kỳ, có thể gây biến chứng nặng phù phổi, nhồi máu cơ tim, suy hô hấp cấp, đột quỵ, tổn thương thận, võng mạc, hội chứng HELLP (thiếu máu tán huyết, tăng men gan, giảm tiểu cầu), thai chậm phát triển. Tiền sản giật thường xuất hiện sau tuần thai 20 với triệu chứng như lượng protein trong nước tiểu cao hoặc tổn thương liên quan gan, thận.

Bác sĩ khuyến cáo các thai phụ cần đi khám định kỳ, đến viện ngay khi có những dấu hiệu bất thường. Trong quá trình chuyển dạ, nếu thai nhi bị dây rốn quấn cổ sẽ được bác sĩ tư vấn cũng như theo dõi cuộc sinh nhằm phát hiện sớm những bất thường để xử lý.

Thúy Quỳnh