Bé gái chào đời từ phôi thai đông lạnh hơn một thập kỷ

Hà NộiMột bé gái nặng 3,3kg chào đời khỏe mạnh tại Bệnh viện Phụ Sản Trung ương từ phôi đông lạnh được lưu trữ suốt 11 năm.

Hôm 27/8, GS.TS Nguyễn Duy Ánh, Giám đốc Bệnh viện, cho biết đây là ca sinh nở đặc biệt, minh chứng cho khả năng bảo quản mẫu phôi dài hạn của y học hiện đại.

Người mẹ 37 tuổi từng thực hiện thụ tinh ống nghiệm năm 2014 tại Trung tâm Hỗ trợ Sinh sản Quốc gia và sinh con trai đầu lòng. Các bào thai còn lại được gửi lưu trữ với dự định sinh thêm con sau này. "Bác sĩ nói rằng mẫu phôi sẽ được bảo quản an toàn dù 5 năm, 10 năm hay lâu hơn. Tôi không ngờ hơn thập kỷ sau mình thật sự quay lại", chị chia sẻ.

Khi trở lại đầu năm nay, người phụ nữ lo lắng về chất lượng các mẫu phôi sau thời gian dài. Đặc biệt, chị mang gen tan máu bẩm sinh và từng gặp biến chứng ít nước ối ở lần mang thai trước. Tuy nhiên, các bác sĩ xác nhận chỉ số sức khỏe và chất lượng đều đảm bảo. Ngay lần chuyển đầu tiên, chị đã thụ thai thành công.

"Chúng tôi chỉ sử dụng một mẫu phôi, chuyển thành công và kết quả đúng như mong đợi", ông Ánh nói, thêm rằng thai kỳ đặc biệt này được ông theo dõi sát sao từ đầu đến cuối.

Em bé chào đời khỏe mạnh tại Bệnh viện Phụ sản Trung Ương. Bệnh viện cung cấp

Trung tâm Hỗ trợ sinh sản Quốc gia hiện lưu trữ hàng trăm nghìn phôi thai bằng công nghệ và máy móc tiên tiến tiêu chuẩn quốc tế, đảm bảo an toàn, giúp cho người mẹ dù lớn tuổi vẫn có thể mang thai bằng phôi lưu trữ thời trẻ. Tỷ lệ phôi sống sau rã đông là 99-100%. Dù thời gian trôi qua hàng chục năm, mỗi phôi thai vẫn luôn được nâng niu, gìn giữ – để khi cha mẹ quay lại, cơ hội làm bố, làm mẹ vẫn nguyên vẹn.

Lê Nga