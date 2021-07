Bé gái chào đời từ người mẹ tử cung đôi

Bắc GiangSản phụ 27 tuổi, mang thai lần hai, tử cung đôi, vừa sinh bé gái nặng 1,6 kg tại Bệnh viện Sản nhi.

Sản phụ mang thai ở tuần 34, nhập viện do đau vùng hạ vị dữ dội, dọa đẻ non. Các bác sĩ kiểm tra, phát hiện bệnh nhân bị vỡ tử cung, máy chảy tràn ổ bụng, nhịp tim thai chậm 91 lần/phút, cổ tử cung đóng kín và không rõ cơn co. Bác sĩ chỉ định mổ cấp cứu lấy thai, tránh nguy cơ sản phụ trụy mạch do mất máu và tử vong thai nhi.

Bác sĩ Lê Công Tước, Giám đốc Bệnh viện, ngày 8/7, cho biết bé gái nặng 1,6 kg đã được kíp phẫu thuật mổ lấy thai an toàn, chuyển về khoa sơ sinh chăm sóc. Sau đó, bác sĩ tiếp tục phẫu thuật khâu góc sừng tử cung bị vỡ và thắt động mạch tử cung để cầm máu giúp bảo tồn tử cung cho sản phụ.

Theo người nhà, sản phụ biết mình có tử cung đôi khi mang thai bé gái đầu. Ở lần mang thai thứ hai, chị đã đi khám sức khỏe tổng quát, làm các xét nghiệm cần thiết. Đến tuần thai 34, chị đột nhiên đau bụng dữ dội, cảm giác đau chói chứ không đau từng cơn như khi chuyển dạ sinh bé đầu tiên nên vào viện.

Sau một tháng nằm viện, sức khỏe người mẹ ổn định. Bé gái tăng cân 2,2 kg và có thể xuất viện trong hôm nay.

Theo bác sĩ Tước, vỡ tử cung thường xảy ra trong giai đoạn chuyển dạ, đặc biệt ở những người từng có sẹo mổ cũ nhưng cũng có thể xảy ra trong quá trình mang thai với những triệu chứng không rõ ràng. Điển hình là cảm giác đau chói vùng hạ vị một cách đột ngột mà không có cơn co.

Có nhiều nguyên nhân gây vỡ tử cung trong thai kỳ, phổ biến nhất là do tử cung dị dạng không chứa nổi thai hay thai phát triển lớn khiến tử cung sẽ bị giãn quá mức và nứt vỡ vết sẹo mổ cũ. Hoặc do thai làm tổ lệch góc sừng tử cung (chửa góc sừng tử cung),... đâm xuyên qua sẹo mổ cũ.

Có những trường hợp tử cung bị vỡ sớm từ khi thai được hai đến ba tháng, nhưng cũng có trường hợp khi thai nhi phát triển được 36 tuần mới bị vỡ tử cung. Thai càng phát triển lớn thì càng mất máu nhiều khi tử cung bị vỡ, tính mạng sản phụ cũng sẽ gặp nhiều nguy hiểm hơn.

Ngoài ra, góc sừng là nơi quy tụ mạch máu lớn của tử cung, khi vỡ sẽ gây chảy máu ồ ạt, buộc phải mổ lấy thai nhi và khâu bảo tồn tử cung. Trường hợp không tiên lượng, chẩn đoán chính xác nguyên nhân, bác sĩ phải cắt tử cung để cầm máu.

Bác sĩ khuyến cáo, những sản phụ từng có tiền sử mổ đẻ thì nên chờ tối thiểu 24 tháng mới nên có thai trở lại. Khi mang thai, mẹ bầu nên đi kiểm tra, theo dõi thai kỳ thường xuyên tại các cơ sở y tế chuyên khoa.

Nếu phát hiện thai làm tổ ở vị trí bất thường như góc sừng tử cung, vết mổ đẻ cũ thì nên chủ động đình chỉ thai nghén, tránh trường hợp sau này thai phát triển to, gây vỡ tử cung nguy hiểm tới tính mạng thai phụ.

Thùy An