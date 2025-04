Bé gái chào đời nặng 5,2 kg

Phú ThọSản phụ 32 tuổi mang thai 39 tuần, sinh mổ tại Bệnh viện Sản Nhi Phú Thọ đón bé gái nặng 5,2 kg.

Ngày 17/4, đại diện bệnh viện cho biết cân nặng của bé tương đương trẻ hai tháng tuổi, "là trường hợp hiếm gặp". Cân nặng của trẻ sinh đủ tháng trung bình khoảng 2,8-3,5 kg. Thai nhi nặng hơn 4 kg được xem là thai to. Trẻ chào đời nặng cân cần được theo dõi sát sao, nguy cơ cao hạ đường huyết vì nhu cầu năng lượng nhiều hơn trẻ bình thường.

Mẹ bé được theo dõi biến chứng tiền sản giật từ tuần thai 36. Siêu âm trước sinh chẩn đoán thai to, trọng lượng em bé lớn hơn bình thường nên bác sĩ chỉ định sinh mổ sớm.

Hiện, sức khỏe người mẹ ổn định, còn em bé bú tốt, không phát hiện bất thường.

Bé chào đời nặng 5,2 kg. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Các trường hợp mang thai to bất thường, khoảng 4,5 kg trở lên, được coi là thai kỳ nguy cơ. Thai quá lớn thường là nguyên nhân gây vỡ tử cung - một tai biến sản khoa nặng có thể dẫn đến tử vong cả mẹ lẫn con, đặc biệt khi tử cung đã có sẹo mổ trước đó.

Thai to bất thường có thể do mẹ bị bệnh đái tháo đường trong thai kỳ. Đây là nguyên nhân gây nhiều biến chứng nặng nề như tiền sản giật, sản giật, sảy thai, thai lưu, đẻ non... làm tăng tỷ lệ tử vong cho mẹ và thai nhi. Trẻ chào đời có nguy cơ bị suy hô hấp, hạ đường máu, hạ canxi máu, tăng bilirubin máu, bệnh đa hồng cầu và tăng độ nhớt máu có thể dẫn đến tử vong chu sinh.

Bác sĩ khuyến cáo người từng sinh mổ cần khám, quản lý thai kỳ chặt chẽ trong những lần mang thai tiếp theo. Trẻ sinh nặng cân cần được theo dõi thường xuyên, đến bệnh viện khám nếu có bất kỳ dấu hiệu bất thường.

Kỷ lục trẻ chào đời nặng cân nhất tại Việt Nam thuộc về em bé 7,1 kg ở Vĩnh Phúc, năm 2017. Một bé gái ở Gia Lai chào đời vào năm 2008 cân nặng gần 7 kg. Năm 2014, một bà mẹ ở Quảng Nam nặng 102 kg sinh con 6,5 kg.

Thúy Quỳnh