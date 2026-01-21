Ngày 21/1, Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí (Quảng Ninh) cho biết hiện sức khỏe mẹ và bé khỏe mạnh. Tuy nhiên, mức cân nặng này cao hơn đáng kể so với cân nặng sơ sinh trung bình. Thông thường, trẻ sơ sinh đủ tháng có cân nặng dao động trong khoảng từ 2,5 đến 4 kg. Trẻ có cân nặng quá thấp hoặc quá cao khi chào đời đều tiềm ẩn những nguy cơ nhất định đối với sức khỏe, cả trong giai đoạn sơ sinh lẫn sự phát triển về sau.

Bé gái chào đời nặng 5,1 kg, tương đương với bé hai tháng tuổi. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

