Quảng NinhSản phụ 32 tuổi mang thai lần hai, thai 37 tuần, sinh mổ bé gái nặng 5,1 kg, tương đương trẻ hai tháng tuổi.

Ngày 21/1, Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí (Quảng Ninh) cho biết hiện sức khỏe mẹ và bé khỏe mạnh. Tuy nhiên, mức cân nặng này cao hơn đáng kể so với cân nặng sơ sinh trung bình. Thông thường, trẻ sơ sinh đủ tháng có cân nặng dao động trong khoảng từ 2,5 đến 4 kg. Trẻ có cân nặng quá thấp hoặc quá cao khi chào đời đều tiềm ẩn những nguy cơ nhất định đối với sức khỏe, cả trong giai đoạn sơ sinh lẫn sự phát triển về sau. Bé gái chào đời nặng 5,1 kg, tương đương với bé hai tháng tuổi. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Bác sĩ khuyến cáo trẻ sơ sinh có cân nặng lớn thường liên quan đến một số yếu tố như mẹ mắc đái tháo đường thai kỳ, tăng cân quá mức trong thai kỳ hoặc thai quá ngày. Do đó, phụ nữ mang thai cần tuân thủ lịch khám thai theo hướng dẫn của cơ sở y tế. Trong quá trình thăm khám, nếu phát hiện thai nhi có dấu hiệu quá nhỏ hoặc quá to so với tuổi thai, bác sĩ chuyên khoa sản phụ khoa sẽ theo dõi sát và đưa ra những tư vấn, can thiệp kịp thời nhằm bảo đảm an toàn cho cả mẹ và bé, giúp trẻ chào đời khỏe mạnh.

Kỷ lục trẻ chào đời nặng cân nhất tại Việt Nam thuộc về em bé 7,1 kg ở Vĩnh Phúc, năm 2017. Một bé gái ở Gia Lai chào đời vào năm 2008 cân nặng gần 7 kg. Năm 2014, một bà mẹ ở Quảng Nam nặng 102 kg sinh con 6,5 kg.

Thùy An