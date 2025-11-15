Bé gái chào đời an toàn, bác sĩ cắt khối u xơ 4 kg của mẹ

Khánh HòaSau khi đón bé gái 3 kg chào đời an toàn, bác sĩ cắt bán phần tử cung mẹ và khối u xơ gần 4 kg, kiểm soát nguy cơ băng huyết trong tình huống sản khoa nguy hiểm.

Ngày 14/11, BS.CKI Nguyễn Văn Hên, Khoa Sản, Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn Nha Trang, cho biết sản phụ 32 tuổi, nhập viện ở tuần thai thứ 38 trong tình trạng đau bụng, tiền sử mắc đa u xơ tử cung từ 4 năm trước. Khối u xơ phát triển nhanh trong thai kỳ, gây chèn ép, tổng khối lượng tử cung và các khối u xơ ước tính khoảng 4 kg, vượt xa kích thước của thai nhi.

Êkíp hội chẩn đa chuyên khoa nhận định đây là ca mổ kép phức tạp, nguy cơ băng huyết cao - tai biến sản khoa nguy hiểm, có thể tử vong nhanh chóng nếu không được xử trí dứt khoát. Khối u xơ khổng lồ nhân xơ lớn, rải rác toàn bộ tử cung, đã gây biến dạng nghiêm trọng cấu trúc tử cung. Bệnh viện chuẩn bị đầy đủ máu, thuốc cầm máu và các thiết bị hỗ trợ mổ u xơ, sẵn sàng các kịch bản xử trí băng huyết nặng.

Trong ca phẫu thuật, êkíp nhanh chóng đón bé gái nặng 3 kg hồng hào chào đời. Tuy nhiên, tử cung mẹ vẫn to và chảy máu rỉ rả, nên bác sĩ quyết định cắt tử cung bán phần, lượng máu mất chỉ 300 ml, trong giới hạn an toàn.

Hiện, sức khỏe hai mẹ con ổn định, bé bú tốt, sản phụ tỉnh táo, vết mổ khô, sinh hiệu bình thường.

Các y bác sĩ mổ giúp em bé chào đời an toàn, sau đó xử trí phần u xơ tử cung. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Theo bác sĩ Hên, điểm khó của ca mổ là xử trí u xơ trên nền tử cung mang thai, khi hệ thống mạch máu tăng sinh mạnh, dễ gây chảy máu ồ ạt. Quyết định cắt tử cung bán phần là cần thiết để kiểm soát tình trạng xuất huyết, cứu tính mạng sản phụ.

U xơ tử cung là bệnh lý phổ biến nhưng có thể gây ra biến chứng nguy hiểm khi mang thai. Phụ nữ trong độ tuổi sinh sản nên khám phụ khoa định kỳ 6-12 tháng. Những trường hợp có bệnh lý nền như u xơ tử cung cần theo dõi sát sao sự phát triển của u, điều trị kịp thời để hạn chế tối đa các biến chứng nguy hiểm.

Lê Phương