Bé gái bị sốc tim khi chạy thể dục buổi sáng

TP HCMBé gái 11 tuổi mệt, tím tái khi chạy thể dục buổi sáng, bác sĩ phát hiện viêm cơ tim tối cấp, sốc tim kèm bất thường mạch vành.

Bé được đưa vào bệnh viện tại An Giang trong tình trạng nguy kịch, không đo được huyết áp, mạch khó bắt, phải đặt nội khí quản thở máy, dùng thuốc vận mạch. Bé ngưng tim một lần, phải hồi sức tim phổi. Sau 4 ngày điều trị không cải thiện, bé được chuyển đến TP HCM.

Ngày 18/10, BS.CK2 Nguyễn Minh Tiến, Phó giám đốc Bệnh viện Nhi đồng Thành phố, cho biết khi vào viện bệnh nhi vẫn lơ mơ, tay chân lạnh, huyết áp thấp, tim đập nhanh. Kết quả siêu âm tim cho thấy chức năng co bóp tim giảm nặng, phân suất tống máu chỉ còn 30%, bác sĩ chẩn đoán viêm cơ tim tối cấp, sốc tim và phù phổi cấp.

Bệnh nhi phải thở máy, dùng thuốc vận mạch, lợi tiểu và kháng sinh. Tình trạng cải thiện dần sau hai tuần, song sau khi cai máy thở bé lại phù phổi cấp trở lại. Kết quả chụp mạch cho thấy bé có dị dạng động mạch vành trái xuất phát từ xoang vành phải - một bất thường bẩm sinh hiếm gặp có thể gây đột tử khi gắng sức.

Kíp tim mạch hội chẩn, quyết định mổ sửa chữa mạch vành. Ca mổ kéo dài nhiều giờ, bác sĩ cắt và tái tạo lại đường đi của động mạch vành trái để khôi phục dòng máu nuôi tim. Sau phẫu thuật, tim bệnh nhi đập lại ổn định, chức năng tim cải thiện rõ, bé được cai máy thở và tỉnh táo hoàn toàn.

Bác sĩ phẫu thuật cho bệnh nhân. Ảnh: Quỳnh Trần

Theo bác sĩ Tiến, đây là trường hợp rất hiếm trong tim mạch nhi. Dị dạng động mạch vành xuất phát bất thường từ xoang đối bên của động mạch chủ (AAOCA) chỉ gặp ở khoảng 0,1% dân số. Trong đó, dạng động mạch vành trái xuất phát từ xoang vành phải, lại đi xuyên trong thành động mạch chủ, đặc biệt nguy hiểm vì có thể gây đột tử khi gắng sức, nhất là ở trẻ và vận động viên.

Y văn thế giới đến nay chỉ ghi nhận 12 trường hợp trẻ mắc dị tật này. Bác sĩ khuyến cáo khi trẻ than mệt, ngất hay khó thở đột ngột lúc vận động, phụ huynh nên đưa đến cơ sở y tế có chuyên khoa tim mạch để kiểm tra, phát hiện sớm và can thiệp kịp thời các bất thường mạch máu tim.

Lê Phương