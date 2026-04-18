Bé gái bị người tình của mẹ hãm hại

An GiangVõ Thanh Hậu, 37 tuổi, lợi dụng lúc người tình vắng nhà đã hãm hại con gái 13 tuổi của chị, khiến nạn nhân mang thai.

Ngày 17/4, Hậu bị Công an tỉnh An Giang bắt tạm giam về tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Võ Thanh Hậu (trái) tại cơ quan điều tra. Ảnh: Tiến Tầm

Theo điều tra, Hậu chung sống như vợ chồng với chị Hồng, 39 tuổi, tại nhà trọ ở phường Vĩnh Tế. Mùa hè năm ngoái, chị này đón con gái từ TP Cần Thơ đến nhà trọ chơi. Lợi dụng lúc người tình vắng nhà, Hậu dùng vũ lực hãm hiếp bé gái. Nạn nhân không kể cho ai biết việc bị xâm hại.

Hồi tháng 2, chị Hồng thấy con có biểu hiện lạ, đưa đến bệnh viện kiểm tra, phát hiện bé có thai. Khi biết con gái bị Hậu xâm hại, chị trình báo công an.

Kết quả giám định xác định em bé có quan hệ huyết thống với Hậu.

Ngọc Tài - Tiến Tầm

* Tên mẹ nạn nhân đã thay đổi