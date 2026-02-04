Bé gái bị nấm 'ăn não' khi dọn nhà đón Tết

Trung QuốcSau buổi dọn dẹp căn nhà bỏ hoang ở quê để chuẩn bị đón Tết, bé gái 6 tuổi sốt cao suốt 17 ngày, não xuất hiện hơn 20 ổ áp xe do hít phải bào tử nấm mốc.

Sự việc xảy ra tại Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam vào giữa tháng 1, thời điểm nhiều gia đình bắt đầu tổng vệ sinh nhà cửa đón Tết Nguyên đán. Bệnh nhi được bố mẹ đưa về quê và tham gia dọn dẹp một ngôi nhà cũ đã đóng kín cửa nhiều năm.

Ngay sau khi xong việc, cô bé bắt đầu sốt cao. Tình trạng này kéo dài dai dẳng suốt 17 ngày dù đã được uống thuốc hạ sốt và chăm sóc tại nhà. Gia đình chuyển bé đến Bệnh viện số 1 Đại học Trịnh Châu.

Hình ảnh chụp CT sọ não khiến các bác sĩ bất ngờ: Nhu mô não của bệnh nhi xuất hiện hơn 20 vùng tổn thương dạng rỗng (áp xe), nằm rải rác khắp các thùy não.

Bác sĩ Huo Yufeng, Phó chủ nhiệm Khoa Hồi sức tích cực Nhi, xác định bệnh nhi dương tính với Aspergillus fumigatus - một loại nấm mốc cực độc. "Các 'lỗ hổng' trên phim chụp thực chất là các ổ hoại tử do nấm phá hủy mô não. Nếu nhập viện muộn hơn, bệnh nhi có nguy cơ tử vong rất cao", bác sĩ Huo nhận định.

Hiện tại, sau phác đồ điều trị tích cực bằng thuốc kháng nấm liều cao, sức khỏe của bé gái đã qua cơn nguy kịch.

Những lỗ hổng bị nấm ăn trong não bé gái 6 tuổi, sau khi dọn nhà đón Tết với gia đình. Ảnh: Qianjiang Evening News

Cơ chế tấn công của "sát thủ" nấm mốc

Theo các chuyên gia y tế, ngôi nhà cũ ở quê đóng kín lâu ngày, cộng với môi trường ẩm thấp là điều kiện lý tưởng để nấm mốc sinh sôi trong tủ gỗ, góc tường và thảm bụi. Khi quét dọn bằng chổi khô, hàng tỷ bào tử nấm bị khuấy động, bay lơ lửng trong không khí.

Do tò mò và hiếu động, trẻ nhỏ thường hít phải lượng lớn bụi nấm này. Bào tử nấm xâm nhập qua đường hô hấp vào phổi, sau đó đi vào máu và di chuyển lên não, gây ra tình trạng nhiễm trùng xâm lấn (Invasive Aspergillosis). Aspergillus fumigatus đặc biệt nguy hiểm vì có khả năng phát triển mạnh ở nhiệt độ cơ thể người (37-45 độ C) và kháng lại hệ miễn dịch.

Quy tắc "bảo hộ" khi dọn nhà ngày Tết

Trường hợp trên là lời cảnh báo cho các gia đình Việt Nam trong đợt cao điểm dọn nhà đón Tết sắp tới. Để phòng tránh nhiễm nấm phổi và não, bác sĩ khuyến cáo tuân thủ quy trình 3 bước:

Thông khí và làm ẩm: Trước khi dọn các khu vực lâu ngày không sử dụng (nhà kho, gác xép, nhà thờ họ), cần mở cửa thông gió ít nhất 30 phút. Tuyệt đối không quét khô; nên tưới nước hoặc dùng khăn ướt lau bề mặt để ngăn bụi nấm bay lên.

Cách ly đối tượng nguy cơ: Trẻ em, người già, người mới ốm dậy hoặc người có tiền sử hen suyễn không nên tham gia dọn dẹp các khu vực quá bẩn và ẩm mốc.

Trang bị bảo hộ: Người trực tiếp dọn dẹp cần đeo khẩu trang chuyên dụng (như N95) thay vì khẩu trang y tế thông thường, đeo kính bảo hộ và găng tay cao su.

Bảo Nhiên (Theo Qianjiang Evening News)