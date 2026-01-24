Bé gái đi xin việc bị quản lý quán karaoke xâm hại tình dục

Hà NộiTrong khi cha mẹ trình báo công an việc con bỏ nhà đi, bé gái 12 tuổi vào làm tại quán karaoke, hai ngày liền đều bị quản lý dụ dỗ giao cấu.

VKSND Hà Nội vừa ra cáo trạng truy tố Nguyễn Văn Hùng, 28 tuổi, trú tỉnh Hưng Yên, về tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi, theo điểm đ, khoản 2, Điều 142 Bộ luật Hình sự.

Theo cáo trạng, tháng 7/2025, Hùng được thuê làm nhân viên quản lý quán Karaoke QV Club ở xã Quốc Oai, Hà Nội. Khi vào làm việc, Hùng sử dụng tài khoản Tiktok của quán karaoke này để đăng bài, tuyển nhân viên phục vụ tại quán với nội dung: "Cần tuyển các chị em về làm, liên hệ số điện thoại...".

Ngày 31/7/2025, cháu Mai, trú phường Đống Đa, Hà Nội khi này 12 tuổi, đã sử dụng tài khoản Tiktok kết nối với tài khoản Tiktok của Hùng để nói chuyện.

Khi Mai hỏi công việc cụ thể ở quán là những làm gì, Hùng trả lời "rót bia và bấm bài hát cho khách", quá trình làm việc sẽ hỗ trợ ăn và chỗ ở. Khi Hùng hỏi tuổi, cháu Mai nói dối sinh năm 2010 (tức 15 tuổi). Sau khi nói chuyện, bé gái này đồng ý đi làm tại quán karaoke QV Club.

Hùng yêu cầu Mai gửi ảnh cho Hùng xem mặt trước và khi này, bị can "nảy sinh ý định sẽ gặp để quan hệ tình dục", cáo trạng nêu.

Hai ngày sau, như hẹn, Hùng thuê taxi đón Mai từ bến xe Mỹ Đình, Hà Nội và đưa về nhà nghỉ bên cạnh quán hát, do cùng một chủ sở hữu. Đêm đó, Hùng nhắn tin cho cháu Mai qua Tiktok, rủ sang phòng mình ở tầng 2 của nhà nghỉ để quan hệ tình dục. Bé gái đồng ý.

Chiều hôm sau, khi quán hát chỉ có hai người, Hùng tiếp tục nhắn tin. Quá trình quan hệ tình dục, Hùng sử dụng điện thoại di động quay lại hình ảnh.

Ngay sau đó, được đồng nghiệp tại quán karaoke nói Mai sinh năm 2012, Hùng hỏi về căn cước công dân. Bé gái nói đã làm mất. Do vậy, Hùng gọi điện báo chủ quán về việc không nhận Mai vào làm việc và được đồng ý.

Cùng ngày, mẹ bé gái đến Công an phường trình báo về việc con bỏ nhà từ đêm hôm trước chưa thấy về nhà.

Qua mạng xã hội, hai khách đến sử dụng dịch vụ tại quán karaoke QV Club biết thông tin này đã nói chuyện với chủ quán, đồng thời gọi điện cho mẹ cháu Mai báo tin. Sáng hôm sau, hai khách này đưa bé về gia đình.

Ngày 5/8/2025, Hùng bị bắt, hiện vẫn bị tạm giam.

Quá trình điều tra vụ án, gia đình nạn nhân không yêu cầu bồi thường dân sự; đề nghị xử lý bị can Hùng theo quy định của pháp luật.

Hải Thư