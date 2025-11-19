Bé gái bị gia đình bên nội tra tấn vì nghi trộm tiền

Thái NguyênBé gái 13 tuổi bị bà nội cùng hai người khác túm tóc đánh liên tục bằng gậy gỗ, sống dao, chổi, chảo... vì nghi trộm tiền nhưng thực chất em không lấy.

Ngày 19/11, Công an phường Linh Sơn cho biết đã làm rõ một số vi phạm của những người liên quan, đang củng cố hồ sơ để xử lý.

Theo xác minh ban đầu, bé gái 13 tuổi ở phường Linh Sơn sống cùng bà nội là bà Hằng, 56 tuổi; ông Trung (54 tuổi, chồng thứ hai của bà Hằng) và ông Thành (60 tuổi, anh bà Hằng). Vài ngày trước, những người này nghi ngờ bé gái lấy trộm tiền của bà nội.

Khoảng 22h ngày 16/11, khi bé gái đi chơi về đến nhà thì bị bà Hằng và ông Trung tra khảo; túm tóc đánh bằng cây gỗ, sống dao, chổi lau nhà... Do bị đánh quá đau, nạn nhân phải nhận là đã lấy cắp tiền để họ dừng tay, theo công an.

Bé gái bị thương tích khắp người. Ảnh: Quỳnh Trang

Tuy nhiên, ông Thành vặn tay bé gái, yêu cầu trả lại tiền. Vì không lấy trộm nên bé không trả lời được. Ông này và Trung kéo bé xuống khu vực cạnh nhà bếp tiếp tục đánh, ép phải khai và giao nộp số tiền bị cho là lấy trộm.

Sáng hôm sau, thừa lúc những người lớn sơ hở, bé vùng chạy ra ngoài và được người dân phát hiện, đưa đến bệnh viện.

Khám sơ bộ, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên xác định bé bị bầm tím ở nhiều vùng trên cơ thể.

Phạm Dự