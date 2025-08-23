Bé gái bị ép làm tiếp viên karaoke, đòi 60 triệu đồng tiền chuộc

Đà NẵngBé gái bị dụ dỗ vay 10 triệu đồng tiêu xài, sau đó bị ép làm nhân viên quán karaoke để trừ nợ và trở thành nạn nhân vụ bắt cóc đòi tiền chuộc.

Ngày 23/8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng cho biết đã bàn giao bốn nghi phạm là Thái Văn Hòa (38 tuổi, quê Quảng Ngãi), Lê Văn Minh Hoàng, Nguyễn Tuấn Dũng, Phan Hoàng Duy (14-21 tuổi, cùng trú Đà Nẵng) cho Công an tỉnh Gia Lai điều tra vụ án Mua bán người, Cưỡng đoạt tài sản, Bắt giữ người trái pháp luật.

Hiện trường tại thời điểm giải cứu nạn nhân. Ảnh: Công an cung cấp

Trước đó, Nga (14 tuổi, ngụ Gia Lai) bị Tuấn Bi, thuê trọ trên đường Hoàng Văn Thụ (phường Quy Nhơn), dụ dỗ vay 10 triệu đồng với lãi suất cao để tiêu xài. Khi không có khả năng trả, cô bé bị ép làm tiếp viên quán karaoke cho Tuấn Bi để trả nợ. Một thời gian sau, Nga tiếp tục bị bán cho nhiều quán khác.

Khoảng 4h5 ngày 17/8, cô bé gọi điện cho mẹ, thông báo bị chủ quán đánh đập, ép trả tiền nợ, nếu không sẽ bị bán tiếp. Cha mẹ Nga liên hệ với nhóm đang giữ con gái thì được yêu cầu trả 50 triệu đồng để chuộc.

Đến 10h cùng ngày, một người dùng tài khoản Facebook của Nga gọi qua messenger cho mẹ em, nâng số tiền chuộc lên 60 triệu đồng, với lý do "phải nhờ giang hồ" đi tìm bắt Nga nên chi phí tăng. Nhóm này cho biết đang đưa Nga ra Hội An (TP Đà Nẵng) và sẽ gửi địa chỉ khi đến nơi, để gia đình giao tiền.

Khi gia đình đề nghị gặp trực tiếp Nga, đầu dây bên kia cắt liên lạc. Sau nhiều lần gọi không được, cha mẹ em đến Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Gia Lai trình báo.

Lúc 15h ngày 21/8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng nhận được yêu cầu phối hợp điều tra từ Công an Gia Lai. Các trinh sát phát hiện nhóm nghi can đang có mặt tại xã Duy Vinh, TP Đà Nẵng.

Lúc này, gia đình nạn nhân liên hệ nhóm đang giữ con gái, hẹn giao tiền tại quán ăn trên đường Hùng Vương, xã Nam Phước. Khi Thái Văn Hòa và đồng phạm đến nhận tiền đã bị cảnh sát khống chế, giải cứu thành công em Nga. Bốn nghi phạm sau đó thừa nhận toàn bộ hành vi.

Ngọc Trường

* Tên nạn nhân đã thay đổi