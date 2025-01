Bé gái bị động kinh do khối dị dạng mạch máu não

Hà NộiBé gái 15 tuổi phải vào viện nhiều lần vì đau đầu, động kinh, bác sĩ phát hiện nguyên nhân do khối dị dạng mạch máu não - giống "bom hẹn giờ", nguy cơ đột quỵ.

Ngày 10/1, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn cho biết hai năm trước, em được chẩn đoán dị dạng mạch máu não – nguyên nhân gây động kinh, nhưng điều trị nội khoa không hiệu quả. Trước đó, em được chuyển đến bệnh viện tuyến trung ương, nhưng bác sĩ chưa can thiệp do khối dị dạng chưa chảy máu, việc điều trị có thể gây biến chứng nguy hiểm.

Đầu tháng 1, bệnh nhân được đưa đến Bệnh viện Xanh Pôn. Các bác sĩ nhận định khối dị dạng nguy hiểm, có nguy cơ chảy máu não dẫn đến tử vong nếu không can thiệp. Êkíp đã thực hiện can thiệp trên hệ thống chụp mạch máu số hóa xóa nền, giúp xác định rõ mạch máu tổn thương và đưa ống thông từ động mạch đùi đến vị trí dị dạng. Sau 45 phút, ca can thiệp thành công, bệnh nhân tỉnh táo, không đau, sức khỏe ổn định.

PGS.TS.BS Phạm Hồng Đức cho biết dị dạng mạch máu não (AVM) là tình trạng mạch máu bất thường trong não do bẩm sinh, xảy ra từ tuần thứ 4-8 của thai kỳ. Các mạch máu này nối thông động mạch và tĩnh mạch mà không qua mao mạch, không cung cấp máu cho nhu mô não. Khi vỡ, chúng gây chảy máu não, được ví như "bom hẹn giờ" trong não.

Biến chứng nguy hiểm nhất của AVM là xuất huyết não, có thể gây tử vong nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời. Triệu chứng bao gồm đau đầu dữ dội, buồn nôn, nôn, yếu liệt tay chân, méo miệng, nói khó, nhìn mờ. Biến chứng thứ hai là động kinh, với các cơn co giật, co cứng, mất ý thức. Ngoài ra, đau đầu kéo dài hoặc thiếu máu não (yếu liệt tay chân, rối loạn cảm giác, nhìn mờ) cũng có thể là dấu hiệu bệnh. Nếu không điều trị, bệnh có thể gây liệt kéo dài, động kinh kháng trị, hoặc tử vong.

Người bệnh có thể sàng lọc dị dạng mạch máu não qua các phương pháp CT, MRI, MRA hoặc chụp mạch máu số hóa xóa nền. Điều trị bao gồm tắc mạch, phẫu thuật, xạ phẫu hoặc kết hợp các phương pháp. Trong đó, can thiệp mạch là phương pháp xâm lấn tối thiểu, hiệu quả, giúp rút ngắn thời gian nằm viện.

Thúy Quỳnh