Bé gái bị điện giật tử vong khi đi qua cầu

Cà MauBé gái 10 tuổi ở xã Tân Hưng tử vong khi chạm vào thanh sắt giữa cầu Thuận Duyên bị nhiễm điện, trưa 27/9.

Khoảng 11h, sau khi chơi cùng nhóm bạn, bé đi bộ qua cầu Thuận Duyên (ấp Cái Cấm, xã Tân Hưng) để về nhà ở ấp Rạch Dược, xã Hưng Mỹ. Khi chạm tay vào thanh sắt giữa cầu, em bị điện giật ngã xuống, tử vong tại chỗ.

Công an xã Tân Hưng cùng chính quyền địa phương có mặt, ngắt nguồn điện. Kiểm tra cho thấy có đường dây điện dài khoảng 80 m kéo từ trụ điện số 52 (ấp Cái Cấm) vào nhà dân ở ấp Rạch Dược, đoạn giữa cố định vào thanh sắt giữa cầu, bị hỏng lớp cách điện.

Lãnh đạo địa phương đã đến thăm hỏi, hỗ trợ gia đình nạn nhân. Công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

Chúc Ly