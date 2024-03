Bé gái bị chó cắn khâu 50 mũi

Quảng BìnhBé gái 5 tuổi, ở huyện Lệ Thủy, bị con chó mẹ cắn trong lúc chơi với đàn chó con, nhập viện khâu 50 mũi trên mặt.

Ngày 14/3, bé được tiêm vaccine phòng dại tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Thừa Thiên - Huế. Người nhà nói cháu đang chơi đùa với đàn chó con của hàng xóm thì bị chó mẹ cắn. Người nhà đã rửa vết thương bằng dung dịch sát khuẩn, băng vết thương cầm máu trước khi đưa bé vào viện.

Các bác sĩ Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 xử trí cấp cứu, khâu gần 50 mũi những vết thương trên mặt cháu và tiêm phòng huyết thanh uốn ván. Sau đó, cháu được đưa vào CDC tiêm vaccine phòng dại và quay trở lại bệnh viện tiếp tục điều trị.

Bộ Y tế hôm 13/3 cảnh báo bệnh dại đang có xu hướng tăng. Nhiều trẻ dưới 5 tuổi bị chó, mèo cắn ở vùng đầu, mặt, thương tích nặng ở khu vực gần thần kinh trung ương.

Hai tháng đầu năm nay, cả nước có 22 ca tử vong do bệnh dại, cao hơn gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái. Các địa phương ghi nhận số người chết do bệnh dại cao là Gia Lai, Nghệ An, Bình Phước, Điện Biên, Bến Tre, Đăk Lăk, Bình Thuận.

Võ Thạnh