Bé gái 8 tuổi bị phi tang xác

Thanh HóaThi thể bé gái được phát hiện giấu trong bao tải dưới rãnh nước gần nhà, nhiều vết thương nặng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa làm rõ vụ án mạng này.

Theo nhà chức trách, chiều 20/9, vợ chồng anh Trịnh Văn Cử, ở xã Yên Định, đi làm đồng nên gửi con gái 8 tuổi sang nhà người anh.

Khuya cùng ngày, không thấy con gái, gia đình tổ chức đi tìm quanh làng Hoạch Thôn và vùng lân cận. Sau gần 10 giờ tìm kiếm, người thân phát hiện bé gái đã tử vong, cơ thể có nhiều vết thương vùng đầu, cổ...

Thi thể được giấu trong một bao tải buộc kín ở phía góc vườn, cách nhà không xa.

Nghi can gây án bước đầu được xác định là một thiếu niên có họ hàng với nạn nhân, song nhà chức trách chưa công bố danh tính và động cơ gây án cụ thể.

Lê Hoàng