Bé gái 7 tuổi tử vong dưới hồ bơi

Đồng NaiSau khi về nhà có việc, người thân bé gái 7 tuổi quay lại đón phát hiện bé đã tử vong ở dưới hồ bơi.

Sáng 7/8, bé gái được người thân đưa đến hồ bơi Gia Khang tại thôn Đức Phong, xã Bù Đăng (tỉnh Bình Phước cũ) để tắm. Sau một lúc, người này bận việc nên rời đi, nhờ nhân viên hồ bơi trông các cháu nhỏ.

Hồ bơi nơi phát hiện bé gái tử vong. Ảnh: Thái Hà

Đến trưa quay lại không thấy cháu, người thân hô hoán tìm kiếm và phát hiện bé gái đã chìm dưới hồ. Nạn nhân được đưa lên bờ sơ cứu nhưng không qua khỏi.

Hồ bơi nơi xảy ra sự việc rộng khoảng 300 m2, nằm trong khuôn viên quán cà phê, gồm hai khu vực trẻ em và người lớn, có hàng rào ngăn cách. Khu trẻ em có máng trượt, vòi phun nước, thường là nơi vui chơi của các em nhỏ vào mùa hè.

Công an xã Bù Đăng đang điều tra nguyên nhân vụ việc.

Phước Tuấn