Bé gái 7 tuổi tử vong dưới hồ bơi

Sáng 7/8, bé gái được người thân đưa đến hồ bơi Gia Khang tại thôn Đức Phong, xã Bù Đăng (tỉnh Bình Phước cũ) để tắm. Sau một lúc, người này bận việc nên rời đi, nhờ nhân viên hồ bơi trông các cháu nhỏ.
Đến trưa quay lại không thấy cháu, người thân hô hoán tìm kiếm và phát hiện bé gái đã chìm dưới hồ. Nạn nhân được đưa lên bờ sơ cứu nhưng không qua khỏi.
Hồ bơi nơi xảy ra sự việc rộng khoảng 300 m2, nằm trong khuôn viên quán cà phê, gồm hai khu vực trẻ em và người lớn, có hàng rào ngăn cách. Khu trẻ em có máng trượt, vòi phun nước, thường là nơi vui chơi của các em nhỏ vào mùa hè.
Công an xã Bù Đăng đang điều tra nguyên nhân vụ việc.
Phước Tuấn