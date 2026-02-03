Bé gái 7 tuổi một mình chăm cha trong bệnh viện

Trung QuốcBé San Mengru gây xúc động mạnh khi thành thạo mọi việc chăm sóc cha tại Bệnh viện Nhân dân số 1 Tề Tề Cáp Nhĩ, giúp gia đình nhận được sự hỗ trợ lớn từ cộng đồng trước khi cha con em xuất viện.

Theo The Paper, những ngày qua, hình ảnh cô bé nhỏ nhắn chạy đôn chạy đáo trong bệnh viện tại Hắc Long Giang đã trở thành tâm điểm chú ý. Dù mới 7 tuổi, Mengru nắm rõ mọi ngóc ngách và quy trình tại đây. Em một mình đi đăng ký khám, gọi y tá khi cần, tự đi lấy kết quả xét nghiệm và mua cơm hàng ngày cho cha. Sự tháo vát, hiểu chuyện của em khiến các y bác sĩ khoa Nội tim mạch II yêu mến, đặt biệt danh là "Hạt dẻ cười". Trưởng khoa Zhang Chunhui cho biết, sự lạc quan của Mengru không chỉ giúp cha em hồi phục tốt hơn mà còn xua tan không khí ảm đạm của phòng bệnh.

Bé 7 tuổi nổi tiếng sau video chăm cha trong bệnh viện hút 12 triệu người xem Bé Mengru được một người chăm bệnh nhân quay video và đăng lên mạng xã hội. Video: X

Anh San, cha của bé, giải thích rằng do vợ chồng đã ly hôn, bà nội ngoài 70 tuổi sức yếu, họ hàng đều đi làm xa nên anh phải đưa con vào viện sống cùng. Mengru đang trong kỳ nghỉ đông, nếu để con ở nhà sẽ không ai trông nom. Người cha thừa nhận dù bản thân nhập viện kịp thời, vẫn có thể tự vệ sinh cá nhân, nhưng sự hỗ trợ của con gái trong các việc lặt vặt đã đỡ đần anh rất nhiều trong những ngày điều trị.

Hoàn cảnh đặc biệt của Mengru được biết đến rộng rãi sau khi anh Pei, người nhà một bệnh nhân cùng phòng, chia sẻ câu chuyện lên mạng xã hội hôm 18/1. Anh Pei cho biết đã rất xót xa khi tận mắt chứng kiến đứa trẻ "ăn chưa no, lo chưa tới" lại trở thành trụ cột chăm sóc người lớn. Trước khi chuyển viện, anh đã tặng Mengru sữa, trái cây và một khoản tiền nhỏ.

Câu chuyện về lòng hiếu thảo của Mengru nhanh chóng thu hút hơn 12 triệu lượt xem. Làn sóng đồng cảm từ dư luận đã mang lại những hỗ trợ thiết thực cho hai cha con. Nhiều nhà hảo tâm gửi tặng tiền, nhu yếu phẩm và Bệnh viện Nhân dân số 1 Tề Tề Cáp Nhĩ cũng quyết định giảm viện phí sau khi xác minh gia cảnh khó khăn của bệnh nhân. Hiện tại, sức khỏe anh San đã ổn định và được bác sĩ cho xuất viện.

Trên các diễn đàn, dư luận dành nhiều lời khen ngợi xen lẫn xót xa cho sự trưởng thành sớm của cô bé. Nhiều người nhận xét những đứa trẻ nghèo thường hiểu chuyện từ rất sớm, khi bạn bè đồng trang lứa còn đang nũng nịu trong vòng tay cha mẹ thì Mengru đã phải mạnh mẽ làm chỗ dựa cho gia đình. Một độc giả bình luận: "Nhìn em mặc chiếc áo mỏng manh mà thương cảm, tôi chỉ muốn gửi ngay tặng em một chiếc áo phao thật ấm".

Mengru cùng bố lúc trong viện. Ảnh: The Paper

Bình Minh (Theo SCMP, The Paper)