Bé gái 5 tuổi bầm tím lưng vì bị bạn đấm 20 cái

Hải PhòngBé gái 5 tuổi ở trường Mầm non An Dương bị bầm tím cả lưng do bị bạn đấm 20 cái, không phải bị cô giáo đánh như nhiều người nghi ngờ.