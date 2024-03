Bé gái 3 tuổi ngộ độc thuốc giảm cân

Hà NộiĂn nhầm thuốc giảm cân của chị, bé gái 3 tuổi ngộ độc, nôn nhiều, đau bụng, bác sĩ phải rửa dạ dày cấp cứu.

Trước đó chị của bé mua 14 viên thuốc giảm cân bán ở trên mạng, về chưa kịp uống. Bé gái ăn 7 viên, người nhà chỉ phát hiện khi bé đau bụng, nôn, đi ngoài phân lỏng, đưa vào bệnh viện tỉnh cấp cứu. Bé được chuyển tuyến đến Bệnh viện Nhi Trung ương.

Ngày 16/3, bác sĩ CKII Nguyễn Tân Hùng, Phó Trưởng khoa Cấp cứu và Chống độc, Bệnh viện Nhi Trung ương, cho biết các bác sĩ đã sử dụng các biện pháp để hạn chế cơ thể bé hấp thu chất độc như rửa dạ dày, sử dụng than hoạt tính, nhuận tràng kết hợp bồi phụ nước điện giải. Sau 4 ngày điều trị, sức khỏe trẻ ổn định, hết nôn, được xuất viện.

Gia đình cho biết loại thuốc giảm cân mà bé ăn nhầm không có nhãn mác, không rõ thành phần cũng như nguồn gốc xuất xứ.

Bệnh viện Nhi Trung ương thường tiếp nhận nhiều trẻ nhập viện cấp cứu do uống nhầm thuốc trừ sâu, dầu hỏa, thuốc diệt chuột, các chất gây nghiện, thuốc an thần của người lớn... Trẻ nhỏ thường tò mò, hiếu động, chưa phân biệt được các loại hóa chất độc hại. Do đó bác sĩ Hùng khuyến cáo gia đình có trẻ nhỏ cần để thuốc, hóa chất độc hại tránh xa tầm tay của trẻ, tốt nhất nên cất ở những nơi kín đáo, trẻ ít có cơ hội tiếp xúc. Không đựng hóa chất trong vỏ chai nước uống, chai lọ có màu sắc bắt mắt thu hút sự chú ý của trẻ, tránh nhầm lẫn. Không tự ý mua thuốc hay cho con uống các loại thuốc không rõ nguồn gốc.

Khi phát hiện hoặc nghi ngờ trẻ uống nhầm thuốc, hóa chất độc hại, cần nhanh chóng tách trẻ ra khỏi các chất có nguy cơ gây ngộ độc và khẩn trương đưa tới cơ sở y tế gần nhất. Khi đi cần mang theo vỏ hoặc chai thuốc, hóa chất mà trẻ ăn uống nhầm để các bác sĩ biết nguyên nhân và có cách xử lý phù hợp.

Lê Nga