Bé gái 21 tháng tuổi bầm tím người khi đi trẻ

Thái BìnhĐi học ở trường Mầm non An Vinh, bé gái 21 tháng tuổi bị bạn cùng lớp cắn 14 nhát, gây trầy xước da, bầm tím tay.

Ngày 14/9, bà Bùi Thị Huế, Hiệu trưởng trường mầm non An Vinh, xã An Vinh, huyện Quỳnh Phụ, cho biết sự việc xảy ra sáng 10/9, tại lớp trẻ 25-26 tháng tuổi do cô Nguyễn Thị Hải, 50 tuổi, phụ trách.

Khi đó, cô Hải bận đưa một cháu đi vệ sinh. Do tranh giành đồ chơi, bé gái bị bé trai cùng lớp cắn. Đến 9h30 cùng ngày, mẹ bé nhận được thông tin nên đến đón con về.

Bé gái 21 tháng tuổi bị bạn cùng lớp cắn bầm tím tay, ngày 10/9. Ảnh: Phụ huynh cung cấp

Mẹ bé gái cho biết, sau ba ngày các vết cắn đã đỡ một phần, tuy nhiên vết trầy xước da lại sưng tấy, mưng mủ. "Hiện tinh thần con tôi vẫn hoảng sợ, không chịu ăn nên gia đình chưa thể cho đến lớp", người mẹ nói.

Thừa nhận thiếu sót khi để xảy ra sự việc, Hiệu trưởng trường Mầm non An Vinh cho biết đại diện Ban giám hiệu cùng cô giáo Hải và gia đình bé trai đã đến nhà thăm hỏi, xin lỗi gia đình bé gái.

Theo cô Huế, nhiều năm nay trường An Vinh thiếu giáo viên nên mỗi lớp chỉ có một cô phụ trách. Với 378 cháu, chia 14 lớp, nhưng trường chỉ có 13 cô giáo biên chế và 3 cô hợp đồng, trong khi số giáo viên định biên là 32.

"Để đảm bảo việc dạy và học, nhà trường đã nhiều lần kiến nghị tới các cấp bổ sung giáo viên, nhưng chưa được giải quyết", cô Huế nói.

