Bé gái 2 tuổi được ghép gan thành công

TP HuếBé gái 2 tuổi ở Quảng Ngãi được bác sĩ Bệnh viện Trung ương Huế ghép thành công phần gan từ người hiến chết não tại Bệnh viện Chợ Rẫy, TP HCM.

Chiều 17/11, bé ra viện sau hơn một tháng ghép gan. Bệnh nhi vốn bị teo đường mật bẩm sinh ảnh hưởng đến chức năng gan và đe dọa tính mạng. Bé đã được phẫu thuật Kasai lúc 2 tháng tuổi, song bệnh vẫn diễn tiến nhanh khiến các ống mật trong gan xơ hóa nặng dẫn đến xơ gan ứ mật và suy chức năng gan, buộc phải ghép gan để duy trì sự sống.

Bé gái khi được chăm sóc sau ca phẫu thuật. Ảnh: Lan Hương

Ngày 7/10, một bệnh nhân chết não hiến tạng tại Bệnh viện Chợ Rẫy phù hợp với bé. Các bác sĩ Bệnh viện Trung ương Huế vào TP HCM tiến hành chia gan trên cơ thể người hiến và nhận phần gan nhỏ vận chuyển về Huế để ghép cho bé. Ca ghép hoàn tất lúc 3h ngày 9/10, gan được tái tưới máu hồng hào, tiết mật tốt. Quá trình hậu phẫu thuận lợi, chức năng gan phục hồi nhanh và không ghi nhận biến chứng. Sau hơn một tháng, bé gái xuất viện.

Teo đường mật bẩm sinh là bệnh có tỷ lệ 1/5.000-20.000 trẻ sơ sinh và được ghi nhận nhiều tại các nước châu Á. Phẫu thuật Kasai chỉ mang tính tạm thời nhằm trì hoãn quá trình xơ gan ứ mật. Ghép gan ở trẻ em là một trong những kỹ thuật phức tạp trong lĩnh vực ghép tạng, đồng thời cũng là phương pháp điều trị triệt để duy nhất bệnh gan hiện nay.

Võ Thạnh