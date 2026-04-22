Bé gái 2 tuổi bị ôtô cán tử vong tại cây xăng

TP HCMTrong lúc rẽ vào khu vực bơm nhiên liệu, ôtô 7 chỗ va chạm với bé gái 2 tuổi đang ở khuôn viên cây xăng tại Bàu Bàng, nạn nhân tử vong, trưa 22/4.

Khoảng 10h, ông Phương Công Thanh, 48 tuổi, ngụ phường Chánh Hiệp, lái ôtô 7 chỗ vào cây xăng ASD trên đường NC, phường Bến Cát. Khi đang rẽ vào khu vực bơm nhiên liệu, ôtô va chạm với bé gái 2 tuổi đang ở trong khuôn viên.

Nhân viên cây xăng và người dân phát hiện, yêu cầu tài xế dừng xe, đưa nạn nhân đi cấp cứu nhưng bé gái tử vong.

Hiện trường vụ tai nạn khiến bé gái 2 tuổi tử vong. Ảnh: Thái Hà

Hình ảnh camera an ninh cho thấy thời điểm xảy ra sự việc, bé gái nằm ở khu vực giữa các trụ bơm và nhà điều hành, xung quanh không có người lớn.

"Khi xe cán qua bé gái mọi người mới thấy. Bé là con của nhân viên làm việc tại khu hành chính của cây xăng", một nhân chứng cho biết.

Bước đầu, tài xế trình bày không nhìn thấy bé gái. Cơ quan chức năng đang làm rõ vụ việc.

Phước Tuấn