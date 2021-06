Bé gái 13 tuổi không khép được đùi

TP HCMPhát hiện chân trái của con thường xuyên dang ngang mỗi khi gập gối, bố mẹ bé đã chạy chữa nhiều năm nhưng không khỏi.

Phụ huynh cho biết thấy con có dấu hiệu không khép được đùi, dạng chân mỗi khi đi lại từ lúc hai tuổi. Gia đình đưa bé đến nhiều nơi thăm khám nhưng không khắc phục được.

Khi đến khám tại Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á, bác sĩ xác định bệnh nhi có bệnh cảnh co rút cơ thẳng đùi và cơ thợ may chân trái. Kiểm tra sau dãn cơ thấy gân cơ tứ đầu căng cứng, hạn chế gấp gối, gấp đùi, đùi trái có xu hướng xoay ngoài, co cẳng chân.

Ngày 3/6, bác sĩ Phan Văn Tiếp, chuyên gia Chấn Thương Chỉnh Hình Nhi, Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á chia sẻ: Thường co rút cơ thẳng đùi ở điểm bám tận, bám vào cực trên xương bánh chè nên khi khám lâm sàng dễ phát hiện. Với bệnh nhi này, nơi co rút ở nơi bám nguyên ủy gai chậu trước dưới nên lâm sàng không giống co rút cơ thẳng đùi mà giống co rút cơ thợ may. Đây có thể là lý do bệnh nhi dù đi khám nhiều nơi nhưng chưa phát hiện hoặc chưa xác định chính xác bệnh.

"Việc phẫu thuật để điều trị tình trạng co rút cơ thợ may sẽ giúp cải thiện tình trạng sức khỏe, ngoại hình của bé, nhất là khi bé sắp trưởng thành", bác sĩ Tiệp nói.

Ca mổ do bác sĩ Tiếp phụ trách đã diễn ra ngày 28/5. Trong quá trình phẫu thuật, bác sĩ phát hiện nguyên ủy phì đại, co rút, nơi bám nguyên cơ thẳng đùi dày to 2x2cm. Ê kíp tiến hành cắt gân vùng nơi bám giải phóng, nối dài gân. Sau khi cắt, gối bé có thể gấp nhẹ nhàng, hết giới hạn, kiểm tra tất cả tư thế thấy đùi trái vận động hết tầm.

Sau mổ, bé ổn định, vận động nhẹ nhàng, co gập gối tốt, đùi khép dễ dàng.

Bé gái sau khi được phẫu thuật đã có thể co gập gối, khép đùi dễ dàng. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Lê Cầm