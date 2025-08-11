Lâm ĐồngBé Hiếu, 12 tuổi, bị 5 thiếu niên vây đánh khi nhận lời ra bãi đất trống ở phường Phan Thiết để giải quyết xích mích với người bạn.

Ngày 11/8, Công an phường Phan Thiết đã tiếp nhận trình báo của gia đình bé gái, dự kiến mời những gia đình liên quan để làm rõ sự việc, lập hồ sơ xử lý.

Bé gái 12 tuổi bị đánh hội đồng Nhóm thiếu nhiên bao vây, đánh hội đồng bé gái ở phường Phan Thiết. Video: Camera an ninh

Theo xác minh ban đầu, chiều 8/8, Hiếu nhận lời hẹn qua mạng xã hội của người bạn tên Hà Như (13 tuổi, học sinh Trường THCS Nguyễn Trãi) đến bãi đất trống trên đường Lâm Hồng Long để nói chuyện phải trái, bởi trước đó hai bên đã xảy ra xích mích trong lúc khen chê nhau.

Hà Như đã rủ thêm 4 người khác (một nữ, 3 nam) đến hỗ trợ "xử lý" đối phương. Chờ Hiếu đến điểm hẹn, nhóm Hà Như lao đến, đấm đá túi bụi, trong đó có người cầm vỏ chai bia. Lúc này còn có 6 thiếu niên khác đứng xem, vỗ tay hò reo mà không can ngăn. Khoảng 10 phút sau, có người hô "công an đến" thì cả nhóm mới bỏ chạy. Sự việc được camera an ninh nhà dân ghi lại.

Về nhà với nhiều vết sưng bầm ở mặt, tay chân, Hiếu nói "bị tai nạn giao thông". Gia đình đã đưa em đi bệnh viện khám, chữa trị.

Tối hôm qua, khi xem video Hiếu bị hành hung lan truyền trên mạng, gia đình mới biết chuyện, trình báo công an.

Tư Huynh