Bé gái 12 tuổi bị chị họ dùng dao rạch nhiều nhát

Cà MauCô giáo phát hiện nữ sinh lớp 5 bị nhiều vết rạch trên người, nghi bị bạo hành nên báo chính quyền.

Ngày 3/2, một lãnh đạo UBND xã Khánh Bình cho biết, qua xác minh ban đầu bé gái 12 tuổi bị chị họ cùng tuổi dùng dao cắt giấy rạch nhiều vết trên người. Chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi, động viên cháu bé.

Những vết thương trên cánh tay của bé gái. Ảnh: Gia đình cung cấp

Sau khi cha mẹ ly hôn, em sống cùng bà ngoại và chị họ cùng tuổi. Do mâu thuẫn trong sinh hoạt, người chị đã dùng dao cắt giấy rạch lên cơ thể bé, gây thương tích. Hôm 21/1, giáo viên Trường Tiểu học 1 Khánh Bình Tây Bắc phát hiện sự việc, nghi bé gái bị bạo hành nên trình báo chính quyền. Hiện, gia đình bên nội đã đón bé gái về chăm sóc.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.

An Minh