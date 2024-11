Bé gái 11 tuổi tử vong do bệnh bạch hầu

Sở Y tế Cao Bằng ghi nhận bé gái 11 tuổi ở xã Thạch Lâm, huyện Bảo Lâm, tử vong do bệnh bạch hầu.

Ngày 23/11, đại diện Sở Y tế Cao Bằng cho biết bệnh nhi bị ho, sốt từ ngày 14/11 nhưng vẫn đi học. Sau một tuần uống thuốc không khỏi, bệnh diễn biến nặng, ngày 21/11, gia đình đưa bé đến Trung tâm Y tế huyện khám và điều trị, song bé không qua khỏi.

Nghi ngờ bệnh nhân mắc bệnh bạch hầu, Trung tâm Y tế huyện báo cáo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật, lấy mẫu dịch họng gửi Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương xét nghiệm. Kết quả khẳng định bệnh nhân dương tính với vi khuẩn C.diphtheriae - tác nhân gây bệnh bạch hầu.

Nhà chức trách phun khử khuẩn nơi sinh sống của gia đình bệnh nhân và trường học, cách ly các trường hợp tiếp xúc gần người bệnh trong những ngày qua.

Như vậy, đây là người thứ hai tử vong do bạch hầu trong năm nay. Ca tử vong đầu tiên là nữ sinh 18 tuổi ở Nghệ An vào tháng 7, từ đó lây nhiễm trực tiếp và gián tiếp cho 5 người khác ở Nghệ An, Bắc Giang.

Bạch hầu là bệnh nhiễm khuẩn cấp tính có giả mạc ở amidan, hầu họng, thanh quản, mũi, có thể xuất hiện ở da, kết mạc mắt, bộ phận sinh dục. Tùy vị trí vi khuẩn gây bệnh có biểu hiện khác nhau, nhẹ nhất là bạch hầu mũi, nặng nhất là bạch hầu ở thanh quản. Dấu hiệu là sốt nhẹ, khàn tiếng, ho, các giả mạc tại thanh quản hoặc từ hầu họng lan xuống. Nếu không được điều trị kịp thời, giả mạc gây tắc đường thở, làm bệnh nhân suy hô hấp và tử vong. Bệnh này có tỷ lệ tử vong cao, trung bình 5-10% số ca.

Đây là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm có khả năng gây dịch, lây truyền trực tiếp từ người bệnh sang người lành qua đường hô hấp, vật trung gian như đồ chơi, vật dụng có chứa dịch tiết của người bệnh, xâm nhập qua da bị tổn thương. Thời gian ủ bệnh khoảng hai tuần trước khi bắt đầu lây nhiễm cho người khác.

Cục Y tế dự phòng khuyến cáo người dân đưa trẻ đi tiêm vaccine phòng bệnh bạch hầu đầy đủ, đúng lịch. Thường xuyên rửa tay bằng xà phòng. Che miệng khi ho hoặc hắt hơi. Giữ vệ sinh thân thể, mũi, họng hàng ngày. Hạn chế tiếp xúc với người bệnh hoặc nghi ngờ bệnh. Đảm bảo nhà ở thông thoáng, sạch sẽ và có đủ ánh sáng.

