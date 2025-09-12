Bé gái 11 tuổi mắc bệnh dại không rõ nguồn lây

Nghệ AnBé gái 11 tuổi nhập viện với triệu chứng sợ nước, sợ gió, hoảng loạn, bác sĩ chẩn đoán mắc bệnh dại song người nhà không rõ bé bị chó cắn lúc nào.

Ngày 12/9, đại diện Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho biết gia đình không biết trẻ từng bị chó cắn hay tiếp xúc trực tiếp với con vật này, nên đã không tiêm phòng. Trong khi đó, con chó mà gia đình nuôi đã chết bất thường vài ngày trước khi bé phát bệnh. Sau khi có kết quả xét nghiệm khẳng định bệnh nhi dương tính với virus dại, gia đình đã xin đưa cháu về nhà chăm sóc.

Trước nhập viện khoảng 5 ngày, trẻ có các triệu chứng như mệt mỏi, đau đầu, ăn uống kém, sau đó đau họng, khó uống nước và sốt cao gần 40 độ C. Gia đình đã đưa bé đến bệnh viện địa phương nhưng không rõ chẩn đoán. Ngày hôm sau, tính cách bé thay đổi, cáu gắt, nói nhảm, kèm theo biểu hiện sợ nước, sợ gió và ý thức chậm dần.

Khi chuyển đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, bé được các bác sĩ chẩn đoán sốc nhiễm trùng, viêm não - màng não. Bác sĩ Nguyễn Thị Huân, Trung tâm Hồi sức tích cực, cho biết bé phải thở máy, duy trì ba loại thuốc vận mạch liều cao, đồng tử phản xạ ánh sáng yếu và tăng tiết đờm. Đặc biệt, do bé có các biểu hiện sợ nước, sợ gió cùng với tiền sử nuôi chó chết bất thường, các bác sĩ nghi ngờ và cho xét nghiệm. Kết quả sau đó đã khẳng định bé dương tính với virus dại.

Virus gây bệnh dại dưới kính hiển vi. Ảnh: UTMB Edu

Bệnh dại do virus dại (Rhabdovirus) gây nên, lây từ động vật sang người qua chất tiết, thường là nước bọt. Thời gian ủ bệnh thường 2-8 tuần, ngắn thì khoảng 10 ngày và dài có khi 1-2 năm, tùy lượng virus và độ nặng vết thương. Người bệnh sẽ nhiễm virus cấp tính tại hệ thần kinh trung ương.

Bệnh dại hiện không thể điều trị. Khi lên cơn dại, 100% trường hợp tử vong. Biện pháp phòng bệnh là tiêm vaccine ngừa dại ngay sau khi bị chó cắn.

Bác sĩ khuyến cáo khi bị chó, mèo hoặc bất kỳ động vật nào cắn hoặc cào, cần rửa sạch vết thương ngay lập tức dưới vòi nước chảy với xà phòng trong 15 phút, tuyệt đối không chà xát vết thương, không đắp lá hay dùng thuốc dân gian. Đến cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn và tiêm vaccine dại, huyết thanh kháng dại (nếu cần) càng sớm càng tốt. Không đợi theo dõi vật nuôi nếu không có khả năng theo dõi chắc chắn hoặc vật nuôi có biểu hiện bất thường.

Thúy Quỳnh