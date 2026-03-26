Bé gái 11 tuổi hiến tủy cứu sống em trai

Các bác sĩ Bệnh viện Trung ương Huế vừa ghép tế bào gốc thành công, cứu sống bé trai 8 tuổi mắc bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) từ nguồn tủy của người chị gái 11 tuổi.

Ngày 25/3, bệnh viện làm thủ tục cho cậu bé quê Lào Cai xuất viện khi các dòng tế bào máu phát triển bình thường và sức khỏe phục hồi tốt. Đây là thành quả sau nhiều tuần êkíp nỗ lực khống chế hàng loạt biến chứng nguy hiểm phát sinh trong quá trình điều trị như nhiễm trùng, xuất huyết bàng quang và tái hoạt hóa virus CMV. Ca phẫu thuật đánh dấu trường hợp ghép tủy đồng loại thứ 15 do cơ sở y tế này thực hiện thành công.

Cô bé 11 tuổi chụp ảnh kỷ niệm cùng các bác sĩ. Ảnh: Bệnh viện Trung ương Huế

Trước đó, gia đình phát hiện cậu bé mắc Thalassemia từ lúc 8 tháng tuổi. Suốt nhiều năm, bệnh nhân phải duy trì truyền máu định kỳ hàng tháng và ròng rã dùng thuốc thải sắt. Khi kết quả chụp cộng hưởng từ (MRI) báo động tình trạng ứ sắt mức độ nặng ở gan, gia đình đưa con vượt nghìn kilomet vào miền Trung tìm cơ hội sống. Tại đây, kết quả xét nghiệm cho thấy hệ thống kháng nguyên bạch cầu (HLA) của cậu bé tương thích tuyệt đối 12/12 với chị gái, giúp hội đồng y khoa nhanh chóng chốt phương án phẫu thuật.

Giới chuyên môn đánh giá Thalassemia là bệnh lý huyết học di truyền phổ biến, buộc người mắc bám trụ bệnh viện truyền máu suốt đời và đối mặt với nhiều biến chứng suy tim, suy gan, suy thận. Mỗi năm, hệ thống y tế Việt Nam ghi nhận khoảng 2.000 đến 2.500 trẻ mới sinh mắc thể nặng. Hiện nay, ghép tế bào gốc đóng vai trò là giải pháp triệt để nhất giúp người bệnh dứt điểm sự phụ thuộc vào quá trình truyền máu để phát triển thể chất và tinh thần bình thường. Nhằm đáp ứng nhu cầu điều trị ngày càng tăng cao, Bệnh viện Trung ương Huế vừa đưa vào hoạt động thêm hai phòng ghép vô trùng, đồng thời triển khai kỹ thuật ghép nửa thuận hợp thường quy để mang lại hy vọng cho những bệnh nhân thiếu nguồn hiến tủy tương thích hoàn toàn.

Võ Thạnh