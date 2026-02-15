Bé gái 10 tuổi mua được 8 chỉ vàng từ tiền lì xì

Trung QuốcSợ bố mẹ tiêu hết tiền mừng tuổi, một bé gái tại tỉnh Hà Bắc dùng toàn bộ số tiền này mua vàng tích trữ suốt ba năm qua.

"Cháu không muốn đưa tiền cho mẹ giữ vì sợ sẽ bị tiêu hết. Vàng dễ cất và không dễ 'biến mất' như tiền giấy", bé gái 10 tuổi tại thành phố Lang Phường nói về lý do bắt đầu tích lũy tài sản.

Bà Bai, mẹ của bé, cho biết con gái bắt đầu thói quen này từ năm 2023. Mỗi dịp Tết, trung bình em được lì xì khoảng 4.000 tệ (580 USD). Thay vì mua đồ chơi hay gửi tiết kiệm, cô bé yêu cầu mẹ đưa đi mua vàng miếng. Sau ba năm, em đã sở hữu 8 chỉ.

"Con gái nói với tôi vàng giữ giá tốt hơn tiền mặt và giúp tránh được việc chi tiêu lẹm vào quỹ cá nhân", bà Bai nói.

Ảnh minh họa: The Star

Quyết định của "nhà đầu tư nhí" vô tình trùng khớp với giai đoạn giá vàng tại Trung Quốc tăng mạnh. Giá trị tài sản của cô bé đã tăng hơn gấp đôi sau ba năm. "Nhưng con gái vẫn chưa bán bất kỳ lượng vàng nào và dự định sẽ tiếp tục mua thêm', bà Bai nói.

Câu chuyện tích vàng của cô gái 10 tuổi hút hàng triệu lượt xem trên mạng xã hội Trung Quốc. Nhiều người gọi em là "cô bé xuyên không" vì khả năng chọn thời điểm đầu tư trước khi giá vàng thế giới bước vào chu kỳ tăng. Một số bình luận: "Mua vàng là cách giữ tiền lì xì thông minh nhất thay vì để bố mẹ giữ hộ rồi biến mất", "Cô bé là thiên tài, có tầm nhìn xa. Hồi nhỏ đa số đều đưa hết cho bố mẹ".

Trong năm qua, giá vàng tại Trung Quốc và thị trường thế giới tăng mạnh. Tuy nhiên, thị trường vàng cũng ghi nhận những biến động lớn. Cuối tháng 1, giá vàng tại Trung Quốc từng có phiên giảm 9%, mức giảm mạnh nhất trong vòng 40 năm.

Bà Bai thừa nhận bản thân nuối tiếc vì trước đây không nghe theo lời khuyên của con gái mua vàng khi giá còn thấp. "Tôi thấy trước hình ảnh của một nữ doanh nhân thực tế ở con mình", bà chia sẻ.

Thanh Thanh (The Star, SCMP)