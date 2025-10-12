Bé gái 10 tuổi dùng thủ thuật Heimlich cứu em

MỹThấy em trai 7 tuổi nghẹn kẹo và có dấu hiệu ngừng thở, Leah James, 10 tuổi, đã thực hiện thủ thuật Heimlich được mẹ chỉ dạy, cứu em thoát nạn.

Sự việc xảy ra vào đầu tháng 10 tại nhà riêng ở thành phố Lavon, bang Texas, khi hai chị em Leah và Logan chơi "thử thách đầu đạn" – ăn kẹo siêu chua – trong lúc nhảy trên bạt lò xo.

Đoạn video từ camera an ninh cho thấy, chỉ vài giây sau khi cho kẹo vào miệng, Logan đột ngột khựng lại, hai tay ôm cổ và không thể thở. Thấy em có dấu hiệu nghẹn, Leah ban đầu vỗ lưng nhưng không hiệu quả. Cô bé lập tức áp dụng thủ thuật Heimlich, khiến viên kẹo bật ra.

Bé gái 10 tuổi cứu em khỏi nghẹn kẹo nhờ thủ thuật Heimlich Đoạn video ghi lại tình huống cậu bé bị hóc kẹo khi chơi thử thách

Động tác Heimlich là kỹ thuật sơ cứu bao gồm các động tác đẩy bụng, đánh vào lưng hoặc cả hai, nhằm đẩy dị vật ra khỏi đường thở. Leah được mẹ, một cảnh sát, dạy thủ thuật này. "Cháu chỉ biết cố gắng giúp em ấy", Leah nói.

Hôm 9/10, đoạn video được đăng lên Facebook của Sở Cảnh sát Lavon. Cảnh sát trưởng Lavon, ông Michael Jones, ca ngợi phản ứng nhanh nhạy của Leah. "Cô bé hành động như thể đã làm điều này trong nhiều lần rồi".

Chị Heather, mẹ của bé nói vô cùng tự hào về con gái: "Con bé luôn đặc biệt, chững chạc hơn so với tuổi". Lúc xảy ra sự việc, chị đang ở trong bếp, chỉ biết chuyện khi Leah chạy vào thông báo.

"Đừng đánh giá thấp trẻ vì tuổi tác. Hãy dạy con những kỹ năng sinh tồn bởi không biết khi nào chúng sẽ cần dùng đến", người mẹ nói.

Nhờ hành động dũng cảm, Leah sẽ được vinh danh tại cuộc họp Hội đồng thành phố Lavon vào ngày 18/11 tới. Sở cảnh sát cho biết buổi lễ mở cửa cho công chúng và mời mọi người đến chia sẻ niềm tự hào cùng gia đình James.

Nhật Minh (Theo Today)