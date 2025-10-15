Bé gái 10 tuổi đi lạc trên cao tốc

Hà TĩnhBé gái 10 tuổi đi bộ tới Bệnh viện Cẩm Xuyên thăm bà bị ốm song lạc lên cao tốc Hàm Nghi - Vũng Áng, được CSGT phát hiện đưa về nhà.

0h10 ngày 15/10, khi đang làm nhiệm vụ trên cao tốc Hàm Nghi - Vũng Áng đoạn qua xã Cẩm Xuyên, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 4, Cục Cảnh sát giao thông, phát hiện bé gái đang đi bộ trong tình trạng hoảng loạn do lạc đường nhiều giờ.

Tổ công tác mua đồ ăn, nước uống để bé gái ăn cho đỡ đói. Em sau đó được đưa về trụ sở Công an xã Cẩm Trung để bàn giao cho gia đình.

Bé gái được cảnh sát phát hiện đi lạc lên cao tốc, đưa về nhà an toàn. Ảnh: Công an cung cấp

Bé gái trình bày mồ côi bố mẹ, hai anh em sống với bà nội tại xã Cẩm Trung. Do bà bị ốm, đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Cẩm Xuyên, tối qua em đi bộ đế thăm bà, song không biết đường nên lạc lên cao tốc Hàm Nghi - Vũng Áng.

Từ xã Cẩm Trung tới Bệnh viện Đa khoa Cẩm Xuyên khoảng 15 km nếu di chuyển trên quốc lộ 1. Thời điểm được cảnh sát phát hiện, bé gái đã đi lạc hơn 5 km.

Theo cảnh sát, rất may phát hiện bé gái kịp thời, bởi các phương tiện chạy trên cao tốc với tốc độ cao, ban đêm tầm nhìn hạn chế, tiềm ẩn nhiều nguy hiểm.

Cao tốc Hàm Nghi - Vũng Áng dài gần 54 km, tổng vốn đầu tư hơn 9.700 tỷ đồng, khởi công đầu năm 2023, khai thác toàn tuyến từ 28/4. Giai đoạn một có 4 làn xe, tốc độ tối đa 90 km/h, tối thiểu 60 km/h.

Đức Hùng