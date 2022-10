Be chuyển đổi lên mô hình đa dịch vụ

Be Group trở thành nền tảng tiêu dùng đa dịch vụ cùng bộ nhận diện thương hiệu và thông điệp mới, hướng đến mục tiêu có 20 triệu khách hàng.

Bà Vũ Hoàng Yến, CEO công ty Be Group cho biết quý IV/2022 khởi động bằng sự kiện công bố bộ nhận diện thương hiệu mới. Sự thay đổi này thể hiện đơn vị chuyển đổi từ một ứng dụng gọi xe công nghệ thành nền tảng tiêu dùng đa dịch vụ, sau bốn năm ra mắt.

"Chúng tôi mong muốn trở thành người trợ lý hữu ích của khách hàng mỗi ngày, trên mọi lĩnh vực cuộc sống", bà Yến nói.

Cũng theo đại diện đơn vị, sự thay đổi này là một phần nỗ lực của hãng trong hành trình không ngừng đổi mới, năng động, hiện đại, bắt kịp nhu cầu của khách hàng. Cụ thể, công ty chọn slogan gần gũi "bên nhau trọn đường". Từ "đường" ở đây không chỉ dành cho tính năng gọi xe mà còn thể hiện sự gắn bó thương hiệu với người dùng Việt qua đường dạ dày, đường bay, đường vận chuyển... Tương ứng là hàng loạt dịch vụ: beBike, beCar, beFood, beDelivery, beTaxi, beFlight... Giai đoạn 2-3 năm tới, Be đặt mục tiêu phục vụ trên 20 triệu khách hàng.

Nền tảng mở rộng đa dịch vụ, đáp ứng nhu cầu người dùng. Ảnh: Be

Gắn với sự thay đổi mô hình, Be ra mắt bộ nhận diện thương hiệu mới với nhiều thông điệp. Logo mới của nền tảng có sự thay đổi rõ nét về hình dáng cũng như màu sắc. Chữ Be trong logo mới cách điệu từ hình ảnh biểu tượng dấu vô cực - ẩn dụ cho những con đường không kết thúc, như tinh thần phục vụ của hãng.

Theo đội ngũ sáng tạo, logo còn có sự cân đối của đường cong elip - một trong 8 đường cong đẹp nhất theo quan điểm thiết kế hiện đại. Ở một trường liên tưởng rộng hơn, hình ảnh này gợi cảm hứng về những cầu vượt giữa các trung tâm, thể hiện sức sống của các đại đô thị. Hình ảnh vòng tròn này còn mô phỏng nhu cầu cơ bản của con người trong 24 giờ.

Hình ảnh các bác tài Be dần trở thành một phần trong đời sống hiện đại. Ảnh: Be

Cùng với bộ nhận diện thương hiệu mới, Be cũng ra mắt video ghi dấu giai đoạn chuyển tiếp này. Với nhịp điệu hiện đại, thời lượng cô đọng, đoạn quảng bá khái quát quá trình chuyển mình của Be.

Ứng dụng gọi xe do người Việt phát triển ra mắt vào năm 2019. Từng bước, đơn vị có nhiều chiến lược nhằm tăng chất lượng dịch vụ, nâng cao khả năng cạnh tranh thị phần. Đến nay, Be đã có mặt trên 28 tỉnh thành, đạt hơn 20 triệu lượt tải. Gần đây nhất, Be cũng vừa lọt vào top 10 doanh nghiệp dẫn đầu thị trường cung cấp dịch vụ thương mại điện tử trong Sách trắng Thương mại điện tử Việt Nam 2022 của Bộ Công Thương.

