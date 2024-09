Bê bối tình dục của rapper Diddy lên màn ảnh

Netflix sản xuất phim tài liệu về cáo buộc lạm dụng tình dục và đe dọa bạo lực của "trùm nhạc rap" Diddy.

Theo Variety hôm 25/9, hãng phim hợp tác rapper 50 Cent và đạo diễn Alexandria Stapleton thực hiện dự án, chưa ấn định ngày công chiếu. "Nội dung phim tác động lớn nhiều người. Đó là câu chuyện phức tạp kéo dài hàng thập niên chứ không đơn thuần là những tin tức hay video được công bố trước đó", đại diện êkíp nói.

Sean Combs (nghệ danh là Diddy) tại một sự kiện trước khi bị bắt. Ảnh: AP

Đội ngũ làm phim cho biết cam kết tạo điều kiện để những người yếu thế cơ hội được trình bày góc nhìn của họ. Lợi nhuận từ phim tài liệu sẽ được sử dụng để hỗ trợ nạn nhân bị lạm dụng tình dục.

Hiện có nhiều cáo buộc làm dấy lên tranh cãi về Diddy điều hành đế chế kinh doanh như một "doanh nghiệp tội phạm", chỉ đạo nhân viên lôi kéo, ép buộc phụ nữ tham gia hoạt động tình dục và che đậy tội ác. Tuy nhiên, đoàn phim cho rằng những hành vi của rapper không phải đại diện cho văn hóa hip hop. "Chúng tôi muốn đảm bảo hành động của một cá nhân không làm lu mờ những đóng góp rộng lớn của văn hóa này", nhà sản xuất dự án - rapper 50 Cent - cho biết.

Phim tài liệu được công bố sản xuất lần đầu vào đầu tháng 12/2023, khi đó Diddy bị bốn phụ khởi kiện, trong đó có bạn gái cũ Cassie Ventura. 50 Cent cũng chia sẻ một đoạn video trên mạng xã hội X cho thấy rapper Mark Curry tố cáo Combs thường bỏ thuốc vào rượu champagne tại các bữa tiệc để phụ nữ uống.

Rapper 50 Cent. Ảnh: Live Nation

Rapper Diddy tên thật là Sean Combs, 55 tuổi, thành lập hãng thu âm Bad Boy vào năm 1993, góp phần đưa hip hop trở thành thương hiệu phổ biến toàn cầu. Anh từng đứng đầu danh sách rapper giàu nhất thế giới năm 2013, trước khi bị Jay Z và Kanye West vượt qua. Trong sự nghiệp, Diddy từng đoạt ba giải Grammy và hai giải MTV Music. Rapper chưa kết hôn nhưng có bảy người con với bốn người bạn gái. Qua nhiều thập niên, nghệ sĩ tích lũy được khối tài sản lớn, nhờ lấn sân kinh doanh. Năm 2022, tài sản ròng của Diddy đạt khoảng một tỷ USD, theo Forbes.

Diddy bị bắt vào ngày 16/9, vướng cáo buộc ba tội danh: Âm mưu tống tiền, buôn bán tình dục bằng vũ lực, và vận chuyển để tham gia mại dâm. Theo Daily Mail, các công tố viên phỏng vấn hơn 50 nạn nhân và nhân chứng, dự kiến con số tiếp tục tăng. Hiện Diddy không nhận tội. Rapper đề nghị được bảo lãnh chờ xét xử với số tiền 50 triệu USD và đeo máy theo dõi GPS, hạn chế di chuyển đến New York và Miami. Tuy nhiên, thẩm phán từ chối yêu cầu này.

50 Cent, tên thật Curtis James Jackson, 49 tuổi, gia nhập làng nhạc năm 2001 với ca khúc Wanksta. Từ đó đến nay, các bản thu âm của anh bán được hàng triệu bản. Một số bài hát nổi tiếng của anh gồm In da Club, Just A Lil Bit, Many Men, p.i.m.p., 21 Questions.

Theo CNN, mối quan hệ giữa 50 Cent và Diddy căng thẳng từ lâu. Năm 2006, 50 Cent phát hành ca khúc The Bomb, cáo buộc Diddy biết danh tính kẻ giết Christopher Wallace, rapper được biết đến với cái tên The Notorious BIG, là học trò và bạn thân của Diddy. Trong bài rap 50, lời bài hát ám chỉ các buổi tiệc White Party của Diddy, tổ chức cho giới thượng lưu ở New York. Nghệ sĩ cũng từng nghi ngờ Diddy có liên quan đến vụ giết hại rapper Tupac Shakur năm 1996.

Quế Chi (theo Variety)