Bê bối thị trưởng Pháp gài bẫy đối thủ chính trị bằng 'clip nóng'

Thị trưởng Gaël Perdriau bị cáo buộc thuê trai mại dâm để dụ dỗ cấp phó - đối thủ chính trị - vào "bẫy tình" rồi lén quay cảnh massage khiêu dâm, ép không được tranh cử nhiệm kỳ tới.

Hôm 1/12, ông Gaël Perdriau, thị trưởng 53 tuổi của thành phố công nghiệp Saint-Etienne, bị kết án 4 năm tù vì các tội Tống tiền, Âm mưu phạm tội và Biển thủ công quỹ trong một vụ án liên quan đến băng sex quay lén cựu cấp phó Gilles Artigues quan hệ thân mật với một trai mại dâm.

Các công tố viên cho biết khoảng 50.000 euro tiền công quỹ đã được rút từ ngân sách thành phố để chi cho hoạt động này.

Bản án đánh giá ông Perdriau đã "vi phạm nghiêm trọng lòng tin mà người dân" bằng cách dàn dựng "một âm mưu có chủ đích bao gồm thao túng, làm nhục và gian lận tiền công quỹ".

Ngoài án tù, ông cũng bị phạt 50.000 euro và bị cấm giữ chức vụ công trong vòng 5 năm.

Tòa án cũng tuyên án tù với ba người đã thừa nhận tham gia vào âm mưu giăng bẫy này, gồm: cựu chánh văn phòng của thị trưởng, cựu phó thị trưởng và viên thư ký.

Ông Gaël Perdriau rời tòa án hôm 1/12. Ảnh: Telegraph

Theo hồ sơ tòa án, năm 2015, thị trưởng Perdriau và 3 đồng phạm đã dùng tiền ngân sách của thành phố để trả cho một nam mại dâm gặp phó thị trưởng Gilles Artigues - chính trị gia phản đối hôn nhân đồng giới trong một phòng khách sạn ở Paris.

Ông Gilles Artigues không hay biết đã bị quay lén khi đang được một trai bao này massage khiêu dâm.

Với "clip nóng" này, nhóm của thị trưởng Perdriau muốn cấp phó hứa không tranh cử chức thị trưởng và sẽ không còn ảnh hưởng đến chính trị địa phương nữa.

Phó thị trưởng khai bị thao túng

Ban đầu, họ đã thành công. Tại tòa, ông Gilles Artigues khai sau khi bị đe dọa, ông hầu như không dám phát biểu trong các cuộc họp. "Tôi như một con rối. Họ đặt tôi vào đó, và tôi chỉ cười cho qua", ông nói, từng nhiều lần có ý định tìm đến cái chết.

Tháng 5/2022, ông từ chức phó thị trưởng và vụ án dần dược phanh phui. Tình hình bất lợi gia tăng cho thị trưởng khi ông Gilles Artigues công bố bản ghi âm bí mật từ năm 2017.

Ông Gilles Artigues đã từ chức phó thị trưởng vì áp lực bị thao túng tâm lý. Ảnh: France Bleu

Trong đó, thư ký của thị trưởng, người cũng bị xét xử trong vụ án nói với ông Gilles Artigues: "Tôi có đoạn video quay cảnh anh với một gã đàn ông. Anh không thấy lo lắng sao?".

Khi ông Artigues dọa sẽ báo cáo công tố viên, viên thư ký cảnh báo: "Nếu ông làm vậy, tất cả phụ huynh tất cả học sinh trong cùng trường với con ông sẽ nhận được một bản sao của clip. Tôi không chắc con ông có thể vượt qua được chuyện này".

Thị trưởng khi này nói thêm rằng: "Có nhiều cách khác để thực hiện. Chúng tôi không có nghĩa vụ phải phát tán công khai. Clip có thể được gửi đến những nhóm nhỏ sau đấy tự khắc lan ra".

Ông Artigues thốt lên: "Đây là một vở kịch dàn dựng tệ hại". Song thị trưởng trả lời: "Có lẽ đoạn đầu được dàn dựng, nhưng cả bộ phim kéo dài một tiếng mười lăm phút, sao gọi là dàn dựng được. Một khi chuyện này được đưa lên mạng xã hội thì đó không còn là tống tiền nữa, mà là hành quyết".

Tại phiên xét xử, cựu thị trưởng Perdriau bị quy kết là chủ mưu màn kịch, song luôn khẳng định vô tội, không liên quan âm mưu "bẩn thỉu" này. Ông cho rằng các đoạn ghi âm là "lời lẽ không đúng ngữ cảnh". Ông ta không nhận tội và tuyên bố sẽ kháng cáo.

Nạn nhân hoan nghênh phán quyết của tòa và cho hay từ giờ có thể tiếp tục sống lại cuộc đời mình.

Hải Thư (Theo Telegraph, DW, De Standaard)