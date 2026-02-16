Bé ba tuổi gây sốt màn ảnh Hàn

Our universe thuộc dòng phim gia đình - lãng mạn, lên sóng tập đầu từ ngày 4/2. Kịch bản xoay quanh Seon Tae Hyung (Bae In Hyuk đóng) và Woo Hyun Jin (Roh Jeong Eui) - cặp thông gia vốn không hòa hợp, buộc phải sống chung để chăm sóc cháu trai 20 tháng tuổi khi bố mẹ bé qua đời vì tai nạn giao thông. Dù gần như không có lời thoại, sự hiện diện của bé Seon Woo Joo (Park Yoo Ho) khiến các nhân vật chính dần trưởng thành, học cách sẻ chia trách nhiệm, vượt qua khác biệt và phải lòng nhau.
Our universe thuộc dòng phim gia đình - lãng mạn, lên sóng tập đầu từ ngày 4/2. Kịch bản xoay quanh Seon Tae Hyung (Bae In Hyuk đóng) và Woo Hyun Jin (Roh Jeong Eui) - cặp thông gia vốn không hòa hợp, buộc phải sống chung để chăm sóc cháu trai 20 tháng tuổi khi bố mẹ bé qua đời vì tai nạn giao thông. Dù gần như không có lời thoại, sự hiện diện của bé Seon Woo Joo (Park Yoo Ho) khiến các nhân vật chính dần trưởng thành, học cách sẻ chia trách nhiệm, vượt qua khác biệt và phải lòng nhau.
Theo StarNews, những phân cảnh có bé Park Yoo Ho được hàng trăm nghìn người chia sẻ trên các diễn đàn, mạng xã hội. Đa số khán giả nói biểu cảm của bé đáng yêu, tự nhiên, khiến họ "tan chảy".
Theo StarNews, những phân cảnh có bé Park Yoo Ho được hàng trăm nghìn người chia sẻ trên các diễn đàn, mạng xã hội. Đa số khán giả nói biểu cảm của bé đáng yêu, tự nhiên, khiến họ "tan chảy".
Nhờ đóng vai chú ruột của bé, Bae In Hyuk được Yoo Ho quấn quýt, có nhiều yêu thích, tương tác vui nhộn.
Nhờ đóng vai chú ruột của bé, Bae In Hyuk được Yoo Ho quấn quýt, có nhiều yêu thích, tương tác vui nhộn.
Park Yoo Ho sinh tháng 8/2023, có một chị gái 5 tuổi. Theo Osen, thông tin bố mẹ bé không được tiết lộ. Our universe là tác phẩm đầu tay của nhóc tì, các cảnh đầu tiên quay lúc bé tròn hai tuổi.
Park Yoo Ho sinh tháng 8/2023, có một chị gái 5 tuổi. Theo Osen, thông tin bố mẹ bé không được tiết lộ. Our universe là tác phẩm đầu tay của nhóc tì, các cảnh đầu tiên quay lúc bé tròn hai tuổi.
Nhóc tì có vẻ ngoài bụ bẫm, cao 85 cm, nặng 11 kg, lông mi dài. Bé dị ứng với dâu tây, mê bánh que, ôtô, khủng long và những món đồ sắc xanh dương.
Nhóc tì có vẻ ngoài bụ bẫm, cao 85 cm, nặng 11 kg, lông mi dài. Bé dị ứng với dâu tây, mê bánh que, ôtô, khủng long và những món đồ sắc xanh dương.
Ở họp báo phim hồi tháng 1, êkíp cho biết trường quay luôn rộn tiếng cười vì các cảnh NG (viết tắt từ Not Good - quay lỗi) mỗi khi bé đứng trước ống kính. Thay vì đi theo kịch bản ban đầu, nhiều phân cảnh được biến tấu dựa trên phản ứng tự nhiên của bé và các diễn viên còn lại phải sáng tạo, linh hoạt lối diễn sao cho phù hợp tâm lý trẻ thơ.
Ở họp báo phim hồi tháng 1, êkíp cho biết trường quay luôn rộn tiếng cười vì các cảnh NG (viết tắt từ Not Good - quay lỗi) mỗi khi bé đứng trước ống kính. Thay vì đi theo kịch bản ban đầu, nhiều phân cảnh được biến tấu dựa trên phản ứng tự nhiên của bé và các diễn viên còn lại phải sáng tạo, linh hoạt lối diễn sao cho phù hợp tâm lý trẻ thơ.
StarNews cho rằng nét hồn nhiên, biểu cảm phong phú, cách cậu bé khóc, cười, nô đùa, chạy quanh trường quay hay lăn lộn trên mặt đất giúp các cảnh quay đầy cảm xúc, chạm tới trái tim khán giả.
StarNews cho rằng nét hồn nhiên, biểu cảm phong phú, cách cậu bé khóc, cười, nô đùa, chạy quanh trường quay hay lăn lộn trên mặt đất giúp các cảnh quay đầy cảm xúc, chạm tới trái tim khán giả.
Biểu cảm đáng yêu của bé trong phim. Video: tvN
Vốn tính hiếu động, phần lớn cảnh ăn uống lấm bẩn, quậy phá của cậu bé luôn đạt yêu cầu.
Vốn tính hiếu động, phần lớn cảnh ăn uống lấm bẩn, quậy phá của cậu bé luôn đạt yêu cầu.
Tuy nhiên, có không ít lần Park Yoo Ho lười diễn, đòi xem điện thoại trên trường quay lẫn buổi họp báo. Theo Soompi, các diễn viên, nhân viên trường quay thường ghi lại biểu cảm của bé để đăng trên Instagram, Facebook.
Tuy nhiên, có không ít lần Park Yoo Ho lười diễn, đòi xem điện thoại trên trường quay lẫn buổi họp báo. Theo Soompi, các diễn viên, nhân viên trường quay thường ghi lại biểu cảm của bé để đăng trên Instagram, Facebook.
Để lưu giữ tuổi thơ con, mẹ bé lập tài khoản riêng, chia sẻ hình ảnh đời thường lẫn trường quay. Các diễn viên phim Our universe cho rằng nếu có định hướng cụ thể và hợp lý, tương lai Park Yoo Ho có thể trở thành sao nhí sáng giá.
Để lưu giữ tuổi thơ con, mẹ bé lập tài khoản riêng, chia sẻ hình ảnh đời thường lẫn trường quay. Các diễn viên phim Our universe cho rằng nếu có định hướng cụ thể và hợp lý, tương lai Park Yoo Ho có thể trở thành sao nhí sáng giá.
Thiên Lam
Ảnh: tvN