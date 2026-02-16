Bé ba tuổi gây sốt màn ảnh Hàn

Ở họp báo phim hồi tháng 1, êkíp cho biết trường quay luôn rộn tiếng cười vì các cảnh NG (viết tắt từ Not Good - quay lỗi) mỗi khi bé đứng trước ống kính. Thay vì đi theo kịch bản ban đầu, nhiều phân cảnh được biến tấu dựa trên phản ứng tự nhiên của bé và các diễn viên còn lại phải sáng tạo, linh hoạt lối diễn sao cho phù hợp tâm lý trẻ thơ.