Bé ăn nhầm thuốc diệt chuột trộn mì tôm

Sơn LaEm bé 3 tuổi, ăn nhầm mì tôm trộn thuốc diệt chuột do gia đình trộn để làm bả diệt chuột, nôn nhiều, vào viện trong tình trạng nguy kịch.

Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Mộc Châu cho biết người nhà sử dụng ống thuốc diệt chuột màu hồng chứa hoạt chất fluoroacetate, tối 22/10 bé tưởng là đồ ăn. Kíp trực rửa dạ dày bé loại bỏ độc chất, cho uống than hoạt tính để hấp thu độc chất còn sót lại trong đường tiêu hóa, truyền dịch, điều chỉnh điện giải. Xét nghiệm chức năng đông máu gan thận, điện giải kiềm toan, đo điện tim trong giới hạn bình thường. May mắn, trẻ hiện ổn định, không có biểu hiện co giật hay suy hô hấp, suy tuần hoàn hay rối loạn nhịp tim.

Bác sĩ Vi Hoàng Thuyên, Khoa Hồi Sức Cấp Cứu khuyến cáo phụ huynh thận trọng đánh bả diệt chuột khi nhà có trẻ nhỏ dưới ba tuổi. Ở lứa tuổi này, trẻ thường đi quanh nhà tìm hiểu thế giới và thử bất cứ thứ gì tìm được. Trẻ cần có người trông giữ, để tránh gặp phải tai nạn, nguy hiểm đến tính mạng.

Fluoroacetate hay trifluoroacetamid, là thuốc diệt chuột của Trung Quốc, có hai dạng dung dịch màu hồng trong ống nhựa hay dạng hạt gạo màu hồng dùng trộn với thức ăn làm bả diệt chuột. Khi ăn hay uống phải, có thể gây ra triệu chứng như đau bụng, nôn ói, kích thích, vật vã, suy hô hấp, sốc, rối loạn nhịp tim, rối loạn điện giải, hạ canxi, hạ kali, toan chuyển hóa, suy thận cấp, co giật và hôn mê dẫn đến tử vong nếu không được nhập viện sớm và điều trị kịp thời.

Hóa chất diệt chuột này đã bị cấm lưu hành ở Việt Nam từ lâu, song vài năm gần đây xuất hiện nhiều ca ngộ độc nặng và tử vong do ăn uống nhầm.

Thuốc diệt chuột Trung Quốc là dung dịch màu hồng trong ống nhựa, hoạt chất fluoroacetate. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Thúy Quỳnh