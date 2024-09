Bé 9 tuổi ngộ độc khí CO từ máy phát điện

Hải PhòngCúp điện do bão Yagi, gia đình chạy máy phát điện trong phòng kín, đến rạng sáng phát hiện bé gái 9 tuổi lơ mơ do ngộ độc khí CO.