Bé 8 tháng tuổi thành người hiến xác trẻ nhất Trung Quốc

Bé trai 8 tháng tuổi ở Hàng Châu, mất vì bệnh tim bẩm sinh trở thành người hiến tặng cơ thể trẻ nhất Trung Quốc.

Bé trai có biệt danh Xile, nghĩa là hạnh phúc và niềm vui, mắc dị tật tim khiến máu từ tĩnh mạch phổi không thể lưu thông vào tâm nhĩ trái, dẫn đến suy hô hấp và suy tim nặng. Từ khi chào đời, bé trải qua nhiều ca phẫu thuật và sống phần lớn thời gian trong bệnh viện. "Xile rất thích cười, vô cùng đáng yêu và mạnh mẽ", bác sĩ điều trị Shi Shanshan cho biết.

Ngày 12/9, cha mẹ Xile quyết định chấm dứt chăm sóc tích cực để con ra đi thanh thản.

Các bác sĩ đã cúi chào bé Xile trong tang lễ, hôm 16/9. Ảnh: tidenews

Là một y tá, mẹ Xile mong muốn hiến nội tạng con để cứu những em nhỏ khác, song các cơ quan hầu như không thể sử dụng do dùng thuốc kéo dài. Cuối cùng, gia đình chọn hiến cơ thể con cho Đại học Y khoa Hàng Châu phục vụ nghiên cứu.

"Không thể cứu được cháu, nhưng chúng tôi hy vọng cơ thể con sẽ mang lại hy vọng cho những đứa trẻ khác trong tương lai", người mẹ nói.

Trong bức thư chia tay đăng trên mạng xã hội, mẹ Xile viết: "Mỗi lần con vào phòng mổ, tim mẹ như rỉ máu. Xin lỗi vì sự ích kỷ của mẹ khiến con đau đớn hết lần này đến lần khác, chỉ vì mẹ muốn con tận hưởng thế giới này thêm một chút nữa. Con yêu, tạm biệt. Bố mẹ yêu con rất nhiều. Cầu mong con bình an và hạnh phúc nơi thiên đường".

Câu chuyện về bé nhanh chóng lan tỏa, thu hút hàng trăm nghìn lượt xem và chia sẻ. Nhiều người bày tỏ sự cảm phục trước nghị lực của em và tấm lòng vị tha của cha mẹ.

Nhật Minh (Theo Hangzhou Daily)