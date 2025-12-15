Bé 7 tuổi tử vong do đuối nước hồ bơi

TP HCMBé gái 7 tuổi tử vong do đuối nước tại hồ bơi sâu 40 cm ở Long An khi đi dã ngoại cùng trường, dù có nhân viên cứu hộ túc trực.

Ngày 15/12, bác sĩ Đinh Tấn Phương, Trưởng Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Nhi đồng 1, cho biết bệnh nhi tử vong rạng sáng cùng ngày do tổn thương não không hồi phục và suy đa tạng. Trước đó, bé được chuyển đến từ Bệnh viện Củ Chi trong tình trạng hôn mê sâu, đồng tử giãn, phải thở máy và dùng thuốc vận mạch liều tối đa. Các xét nghiệm cho thấy não, gan, thận bị hủy hoại nặng do thiếu oxy kéo dài.

Sự việc xảy ra trưa 13/12 tại một khu du lịch ở Long An. Nạn nhân cùng nhóm bạn xuống hồ bơi sâu khoảng 40 cm, có nhân viên cứu hộ túc trực. Khoảng 15 phút sau, một học sinh khác phát hiện bé úp mặt dưới nước, bất động. Người lớn lập tức đưa nạn nhân lên bờ trong tình trạng tím tái, ngưng tim, ngưng thở. Sau khi được ép tim, thổi ngạt tại chỗ, bé được chuyển đến phòng khám gần đó rồi đưa lên Bệnh viện Củ Chi. Tại đây, các bác sĩ hồi sức hơn 30 phút, tiêm 7 ống Adrenalin mới có nhịp tim lại trước khi chuyển lên tuyến trên.

Bác sĩ điều trị hồi sức cho bệnh nhân. Ảnh: Quỳnh Trần

Theo bác sĩ Phương, trong vòng một tháng qua, bệnh viện tiếp nhận hai ca tử vong do đuối nước hồ bơi. Điểm chung là các trẻ đều trong độ tuổi tiểu học, đuối nước tại hồ bơi cạn, có người lớn và nhân viên cứu hộ giám sát.

"Cả hai trường hợp đều đuối nước ở mực nước không cao quá đầu trẻ, cho thấy kỹ năng an toàn nước và khả năng tự ngoi lên khi té ngã là vô cùng quan trọng, cần được dạy song song với học bơi", bác sĩ nói. Ông cũng khuyến cáo trẻ có tiền sử bệnh lý như co giật, đặc biệt là động kinh, tuyệt đối không nên tham gia các hoạt động bơi lội nếu không có giám sát y tế chặt chẽ.

Về sơ cứu, bác sĩ Phương nhấn mạnh vai trò của nhân viên hồ bơi trong việc hồi sức tim phổi. Nguyên tắc vàng là cấp cứu trong 4 phút đầu tiên khi trẻ ngưng tim, ngưng thở. Nếu não thiếu oxy quá 10 phút, khả năng hồi phục gần như bằng không. Người sơ cứu cần ưu tiên ép tim, hà hơi thổi ngạt ngay lập tức, tuyệt đối không xốc nước hay lăn lu gây mất thời gian.

Thống kê cho thấy Việt Nam hiện có tỷ lệ trẻ em tử vong do đuối nước cao nhất Đông Nam Á, với hơn 3.000 trẻ em và thanh thiếu niên thiệt mạng mỗi năm.

Các bước cấp cứu ngưng tim, ngưng thở Trung tâm Cấp cứu 115 hướng dẫn kỹ thuật ép tim cứu người ngưng tim, ngưng thở. Video: 115 cung cấp

Lê Phương