Bé 7 tuổi 'cưỡi' siêu xe sau khi chiến thắng ung thư

MỹKing Singh, 7 tuổi, ở New York, được một nhà hảo tâm giúp thoả ước nguyện "cưỡi" siêu xe, sau nhiều năm chiến đấu với bệnh ung thư máu.

Singh đã rất ngạc nhiên khi đi chơi tại công viên Cedarhurst hôm 30/8 và gặp một dàn 15 siêu xe, do nhà hảo tâm Josh Aryeh, người sáng lập tổ chức Smiles Through Cars (Những nụ cười qua xe hơi), tài trợ. Đây là tổ chức cung cấp các chuyến đi và đồ chơi cho những trẻ em bị bệnh hoặc kém may mắn ở Vùng đô thị New York.

"Tất cả là nhằm mang lại cho các em bé và gia đình một khoảng thời gian hạnh phúc trong lúc tuyệt vọng", Aryeh, 33 tuổi, nói.

Bé King Singh bên chiếc siêu xe thể thao được tài trợ hôm 30/8. Ảnh: NY Post.

Năm 2016, khi mới 2 tuổi, Singh được các bác sĩ chẩn đoán mắc bệnh bạch cầu. Trong hơn 3 năm, em đã trải qua các cuộc hoá trị hàng ngày và uống 70 viên thuốc mỗi tháng, cho đến khi kết thúc điều trị hồi tháng 10/2019.

Cậu bé bắt đầu yêu xe hơi trong những tháng nằm viện, khi chơi đùa cùng những chiếc xe đua mô hình trên giường và bàn. Hôm 18/8, Singh đón sinh nhật đầu tiên trong 4 năm mà không còn tế bào ung thư nào trong cơ thể. Để ăn mừng cột mốc này, mẹ của em, Sharmeena, đã nhờ Aryeh giúp đỡ và họ nảy ra ý tưởng gây bất ngờ cho cậu bé bằng một dàn siêu xe.

Aryeh gặp gia đình Singh cách đây hai năm và biết cậu bé rất mê xe hơi thể thao. Aryeh đã đưa đến cho Singh một dàn xe, trong đó có "xe của người Dơi" và một chiếc Lamborghini Aventador SVJ, hai trong số những chiếc xe yêu thích của cậu bé.

Josh Aryeh và bé King Singh. Ảnh: NY Post.

"Nhìn thấy Singh khoẻ mạnh khiến tôi rơi nước mắt", Aryeh nói, thêm rằng ai cũng đau lòng khi nhìn một đứa trẻ không có tuổi thơ.

Đối với Singh, được đi dạo vòng quanh trên một chiếc xe hơi thể thao là điều không thể nào quên hôm đó. "Thật tuyệt vời!", cậu bé hào hứng nói.

Anh Ngọc (Theo NY Post)