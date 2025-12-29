Bé 5 tuổi tử vong vì kẹt tay trong băng chuyền trượt tuyết ở Nhật Bản

Bé trai 5 tuổi đã tử vong sau khi ngã và kẹt cánh tay phải trên băng chuyền trượt tuyết tại khu nghỉ dưỡng ở Hokkaido.

Bé Hinata Goto, học sinh mẫu giáo, cùng gia đình đi nghỉ tại khu nghỉ dưỡng trượt tuyết Asari ở quận Asarigawa Onsen, thành phố Otaru, tỉnh Hokkaido. Hinata cùng mẹ di chuyển bằng thang cuốn từ bãi đỗ xe lên khu trượt tuyết hôm 28/12. Khi chuẩn bị bước ra khỏi thang, Hinata bị ngã, cánh tay phải mắc kẹt vào băng chuyền.

Người mẹ gọi cho lực lượng ứng phó khẩn cấp và thông báo sự việc vào khoảng 10h. Cậu bé được giải thoát khoảng 40 phút sau cuộc gọi, nhưng trong tình trạng bất tỉnh. Hinata được đưa tới bệnh viện và các bác sĩ xác định bé đã tử vong.

Thang cuốn này được lắp đặt 6 năm trước, dài khoảng 30 m, rộng 60 cm, chỉ vừa đủ cho một người lớn đứng và không có lan can. Khách thường xuyên đến khu nghỉ dưỡng này cho biết thang cuốn rất tiện lợi vì họ có thể di chuyển giữa bãi đậu xe và các đường dốc trượt tuyết mà không cần sử dụng cầu thang.

Cảnh sát Hokkaido đang điều tra sự việc.

Ban quản lý khu nghỉ dưỡng nói rằng tại điểm cuối của thang cuốn có một nắp bảo trì. Nếu nắp này mở ra vì bất kỳ lý do nào, như có vật mắc kẹt, cơ chế an toàn sẽ được kích hoạt để lập tức dừng thang cuốn.

Tuy nhiên, các nguồn tin tại hiện trường cho biết cơ chế an toàn khẩn cấp đã không hoạt động khi cậu bé bị mắc kẹt. Thang chỉ dừng lại sau khi mẹ của bé nhấn nút dừng khẩn cấp được lắp đặt tại điểm cuối.

Những du khách khác cho biết họ từng bị vấp ngã khi sử dụng loại thang cuốn này. "Dù là người trưởng thành, đôi khi tôi vẫn thấy hơi đáng sợ", một du khách cho hay.

Hokkaido nổi tiếng với những khu trượt tuyết, đón hàng triệu du khách mỗi năm. Phần lớn trong số họ đến đây vào các tháng mùa đông để trượt tuyết. Asari nằm gần khu suối nước nóng Asarigawa Onsen và nút giao đường cao tốc, được du khách trong và ngoài Hokkaido ưa chuộng.

